Исследование: в других странах Балтии к электромобилям относятся лучше, чем в Эстонии

В частности, 29% респондентов опроса в Эстонии планируют приобрести электромобиль в течение следующих пяти лет. Из них 2% хотят сделать это уже в этом году, 12% – в течение следующих 2–3 лет, а 15% – в течение следующих 4–5 лет. 15% респондентов планируют купить электромобиль через 6–10 лет, а 16% респондентов – через 10 и более лет. Опрос также выявил неожиданный результат: треть респондентов, или 33%, вообще не планируют покупать электромобили.

В ближайшие пять лет активнее всего электромобили планируют покупать возрастные группы 18–29 и 30–39 лет – по 39% в обеих. Чем старше человек, тем ниже вероятность покупки электромобиля. Если в Северной Эстонии или Харьюмаа купить электромобиль в течение следующих пяти лет планируют 44% респондентов, то среди жителей Южной Эстонии – Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа – этот показатель вдвое ниже. Согласно ответам, вообще никогда покупать электромобиль не планирует четверть респондентов из Северной Эстонии и 38% респондентов из Южной Эстонии.

В других странах Балтии к электромобилям относятся лучше

По прошлогодним данным, доля электромобилей в Эстонии составляла 3,4% всех проданных новых автомобилей, тогда как в Латвии этот показатель – 9%, в Литве – 7%. В ближайшие пять лет купить электромобиль планируют 31% жителей Литвы, 20% – в перспективе 6–10 лет, а 21% населения – более чем через десять лет. На сегодняшний день о покупке электромобиля никогда не задумывались 25% жителей Литвы. В Латвии 31% респондентов планируют купить электромобиль в течение ближайших пяти лет, 17% задумываются о покупке электромобиля через 6–10 лет, а 17% – более чем через 10 лет. 31% жителей Латвии не планируют покупать электромобили.