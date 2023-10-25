25.10.2023, 08:40
ФОТОАНАЛИЗ | Главный подозреваемый в повреждении газопровода - китайское судно. Что случилось с его якорем?(22)
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На фотографиях видно, что в роковую ночь 8 октября что-то произошло с якорем китайского судна NewNew Polar Bear, - пишет Eesti Päevaleht.
Все сходится. Китайский корабль пересек несколько мест, где проходил кабель и газопровод, как раз в момент, когда они оборвались. Его отправило судно, связанное с Силами обороны России. Фотографии до и после выхода судна в Балтийское море подтверждают, что с якорем корабля происходили странные вещи. Финская газета Helsingin Sanomat сообщила вчера, что судно остановилось посреди моря прямо перед газопроводом, что является аномальным.