Все сходится. Китайский корабль пересек несколько мест, где проходил кабель и газопровод, как раз в момент, когда они оборвались. Его отправило судно, связанное с Силами обороны России. Фотографии до и после выхода судна в Балтийское море подтверждают, что с якорем корабля происходили странные вещи. Финская газета Helsingin Sanomat сообщила вчера, что судно остановилось посреди моря прямо перед газопроводом, что является аномальным.