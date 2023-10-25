Экономика
25.10.2023, 08:40

ФОТОАНАЛИЗ | Главный подозреваемый в повреждении газопровода - китайское судно. Что случилось с его якорем?

 (22)
Один якорь китайского судна, похоже, исчез.
Один якорь китайского судна, похоже, исчез.
ФОТО: Kollaaž;globaports.com;fleetphoto.ru

На фотографиях видно, что в роковую ночь 8 октября что-то произошло с якорем китайского судна NewNew Polar Bear, - пишет Eesti Päevaleht.

Все сходится. Китайский корабль пересек несколько мест, где проходил кабель и газопровод, как раз в момент, когда они оборвались. Его отправило судно, связанное с Силами обороны России. Фотографии до и после выхода судна в Балтийское море подтверждают, что с якорем корабля происходили странные вещи. Финская газета Helsingin Sanomat сообщила вчера, что судно остановилось посреди моря прямо перед газопроводом, что является аномальным.

На фотографиях видно, что якорь исчез

Оставить комментарий Читать комментарии (22)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии