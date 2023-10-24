ФОТО | В парке на Штромке начался второй этап ликвидации загрязнения

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, весной пляж Штромка был очищен от загрязнения нефтепродуктами. „В ходе работ нашли трубу, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. Тогда отверстие трубы забетонировали, чтобы загрязнение больше не попало на пляж. Теперь идет подготовка к ликвидации этой трубы, чтобы избежать протечек нефтепродуктов в будущем“, — сказала Пихлап.

В понедельник в прибрежном парке на Штромке началось исследование, в ходе которого планируется выяснить масштаб загрязнения, вызванного старой трубой. „До ликвидации трубы будет проведено исследование, на основе которого составят план работ. В ходе исследования рядом с трассой будет сделано 45 скважин, откуда возьмут пробы. Пробы передадут для анализа в аккредитованную лабораторию. Анализ покажет, есть ли загрязнение, где оно и насколько его много. На основе этих данных будет составлен план, как выкопать загрязнение“, — пояснила старейшина.

Исследование проводит и составляет план ликвидации загрязнения Kobras OÜ. Исследование в парке продлится до конца октября. Затем последует составление плана ликвидации загрязнения и поиск подрядчика, который выкопает трубу согласно плану. Приступить к раскопкам планируется весной. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего,происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. В ходе проведенных весной 2023 года работ по ликвидации загрязнения с пляжа было выкопано более 250 тонн грунта, которые отправили на утилизацию.

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