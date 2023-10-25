Экономика
25.10.2023, 14:15

„Она просто вымрет“. Автоналог ликвидирует развивающуюся отрасль экономики

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Автодом
Автодом
ФОТО: Andrei Armiagov | Shutterstock

По словам любителей автопутешествий, сектор, связанный с путешествиями на колесах, через 5-10 лет вымрет, так как обновление автопарка станет ужасно дорогим, пишет Ärileht.

Член правления НКО Klubi Eesti Karavan Сергей Вахнитский считает, что разработанный законопроект по автоналогу имеет несправедливо дискриминирующий характер по отношению к приобретению и содержанию автодомов, построенных на базе фургона.

По словам представителя НКО, они в принципе не против автоналога, но его разработчики из Минэкономики, которые увеличили налоговое бремя на большие и мощные эксклюзивные авто в пользу легких и маленьких машин, практически уничтожат будущее автодомов.

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