„Она просто вымрет“. Автоналог ликвидирует развивающуюся отрасль экономики

Член правления НКО Klubi Eesti Karavan Сергей Вахнитский считает, что разработанный законопроект по автоналог у имеет несправедливо дискриминирующий характер по отношению к приобретению и содержанию автодомов, построенных на базе фургона.

По словам представителя НКО, они в принципе не против автоналога, но его разработчики из Минэкономики, которые увеличили налоговое бремя на большие и мощные эксклюзивные авто в пользу легких и маленьких машин, практически уничтожат будущее автодомов.