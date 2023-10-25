25.10.2023, 14:15
„Она просто вымрет“. Автоналог ликвидирует развивающуюся отрасль экономики(14)
ФОТО: | Shutterstock
По словам любителей автопутешествий, сектор, связанный с путешествиями на колесах, через 5-10 лет вымрет, так как обновление автопарка станет ужасно дорогим, пишет Ärileht.
Член правления НКО Klubi Eesti Karavan Сергей Вахнитский считает, что разработанный законопроект по автоналогу имеет несправедливо дискриминирующий характер по отношению к приобретению и содержанию автодомов, построенных на базе фургона.