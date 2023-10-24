24.10.2023, 15:36
Уличный фестиваль на Пронкси обошелся Таллинну почти в 18 500 евро(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу улицы Йыэ и Пронкси были открыты для движения транспорта, однако вместо торжественного перерезания ленточки состоялся уличный праздник, который обошелся городу почти в 18 500 евро.
Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм рассказала, что важно было как можно скорее открыть дорогу для движения транспорта, поэтому было решено заменить церемонию открытия и классическое перерезание ленточки праздником на улице, где он не помешает движению.