Новости Эстонии
24.10.2023, 15:36

Уличный фестиваль на Пронкси обошелся Таллинну почти в 18 500 евро

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Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм на уличном фестивале
Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм на уличном фестивале
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В пятницу улицы Йыэ и Пронкси были открыты для движения транспорта, однако вместо торжественного перерезания ленточки состоялся уличный праздник, который обошелся городу почти в 18 500 евро.

Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм рассказала, что важно было как можно скорее открыть дорогу для движения транспорта, поэтому было решено заменить церемонию открытия и классическое перерезание ленточки праздником на улице, где он не помешает движению.

„В первую очередь фестиваль был призван поблагодарить жителей и предпринимателей региона за терпение, а также всех жителей Таллинна, чье ежедневное движение было нарушено из-за продолжавшихся в течение года строительных работ. Этим фестивалем мы также сказали спасибо спасательной команде, работающей на улице Рауа, за то, что они нашли способы справиться с этим трудным временем“, — пояснила Хауканымм.

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