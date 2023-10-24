Уличный фестиваль на Пронкси обошелся Таллинну почти в 18 500 евро

Старейшина Кесклинн а Моника Хауканымм рассказала, что важно было как можно скорее открыть дорогу для движения транспорта, поэтому было решено заменить церемонию открытия и классическое перерезание ленточки праздником на улице, где он не помешает движению.

„В первую очередь фестиваль был призван поблагодарить жителей и предпринимателей региона за терпение, а также всех жителей Таллинна, чье ежедневное движение было нарушено из-за продолжавшихся в течение года строительных работ. Этим фестивалем мы также сказали спасибо спасательной команде, работающей на улице Рауа, за то, что они нашли способы справиться с этим трудным временем“, — пояснила Хауканымм.