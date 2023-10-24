Завтра состоится благотворительный кинопоказ в рамках Украинского киноклуба в Эстонии

Показ организован Ассоциацией украинских организаций в Эстонии совместно с Ассоциацией „Смотри украинское!“ и при содействии Посольства Украины в Эстонии.

Показ фильмов является частью комплексного проекта „Culture vs War“, инициированного Ассоциацией „Смотри украинское!“ ради фиксации и донесения правды о войне России против Украины. Будут рассказаны истории борьбы известных художников, пошедших в ряды ВСУ, и деятелей культуры, занимающихся активной волонтерской деятельностью.

Фильм рассказывает миру о ценностях и смыслах украинской культуры, которые помогают украинцам сопротивляться агрессору, и украинских художников, которые поставили творчество на паузу, чтобы защищать Украину.

Команда фильма:

▪ Режиссер – Кадим Тарасов

▪ Оператор-постановщик – Юрий Грузинов

▪ Продюсер – Андрей Ризоль

▪ Исполнительный продюсер – Алина Краснянская

▪ Менеджер проекта от ЕС – Марко Ферраро

Проект „Культура против войны“ создан Ассоциацией „Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!“ при поддержке European Union in Ukraine, МИД Украины, Фонда МHP-Gromadi и Компании „Вавилон“.

Продолжительность - 100 минут.

Фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами.

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