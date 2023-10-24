Завтра состоится благотворительный кинопоказ в рамках Украинского киноклуба в Эстонии(3)
25 октября в 18:00 состоится показ документальных фильмов-новелл „Culture vs War“. Показ пройдет в Viimsi Raamatukogu (Viimsi, Haabneeme, Randvere tee 9) в рамках Украинского киноклуба в Эстонии.
Показ организован Ассоциацией украинских организаций в Эстонии совместно с Ассоциацией „Смотри украинское!“ и при содействии Посольства Украины в Эстонии.
Показ фильмов является частью комплексного проекта „Culture vs War“, инициированного Ассоциацией „Смотри украинское!“ ради фиксации и донесения правды о войне России против Украины. Будут рассказаны истории борьбы известных художников, пошедших в ряды ВСУ, и деятелей культуры, занимающихся активной волонтерской деятельностью.
Фильм рассказывает миру о ценностях и смыслах украинской культуры, которые помогают украинцам сопротивляться агрессору, и украинских художников, которые поставили творчество на паузу, чтобы защищать Украину.
Команда фильма:
▪ Режиссер – Кадим Тарасов
▪ Оператор-постановщик – Юрий Грузинов
▪ Продюсер – Андрей Ризоль
▪ Исполнительный продюсер – Алина Краснянская
▪ Менеджер проекта от ЕС – Марко Ферраро
Проект „Культура против войны“ создан Ассоциацией „Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!“ при поддержке European Union in Ukraine, МИД Украины, Фонда МHP-Gromadi и Компании „Вавилон“.
Продолжительность - 100 минут.
Фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами.
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