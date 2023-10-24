Подозреваемый в присвоении Лаупмаа так и не перевел все деньги, собранные через сайт toeta.me

На следующий день после возбуждения уголовного дела и появления новости на ERR Лаупмаа перевел занимающейся беспилотниками фирме Threod Systems 100 000 евро, а в понедельник, 23 октября, еще 10 000 евро - это означает, что не переведены еще 115 000 евро из общей суммы пожертвований.

Лаупмаа в письменном комментарии сообщил, что всю сумму перевести невозможно, и заявил, что ему очень жаль, что он допустил ошибки и просчеты, которые привели к сложившейся ситуации, когда ему приходится выплачивать сумму за кампанию с дронами частями - по его словам, он делает все возможное для скорейшего разрешения ситуации.

Руководитель кампании по сбору пожертвований Рой Страйдер сообщил, что на полученные от Лаупмаа деньги ведутся работы - по его словам, предприятие Threod заказало первые устройства для защиты от помех GPS, стоимость одного устройства составляет около 10 000 евро.

„В разговоре с Threod я получил подтверждение, что первые три беспилотника, названные Калев, Лембиту и Вамбола, будут отправлены Украине в начале ноября. Следующие шесть беспилотников должны отправиться в конце ноября, а затем в начале декабря. Поскольку была заказана более крупная партия, все они должны быть доставлены до конца года. Это, конечно, замечательно, но теперь нам нужно как можно скорее получить оставшуюся часть денег от Лаупмаа. Меня обещания с его стороны уже давно не убеждают“, – заявил Страйдер.

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