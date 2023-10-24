Директора школ: отток учителей достиг катастрофических масштабов

Как отметил Уйболехт, ту жестокую реальность, с которой сталкиваются лицом к лицу руководители школ по всей Эстонии, адекватно отражает и свежий доклад Центра мониторинга развития об оттоке учителей из школ.

„С 2019 по 2022 год ежегодно уровень уходящих с работы учителей рос более чем на 30%. Особое беспокойство вызывает то, что из них почте 80% были учителя в самом расцвете сил — уходили не на пенсию, а просто с работы. Но и на пенсию тоже уходят всё чаще, потому что большинство учителей Эстонии уже сегодня перешагнули 50-летний рубеж, и каждый четвертый-пятый — старше 60 лет“, - пояснил Уйболехт.

В докладе также говорится, что каждый разочаровавшийся в работе и ушедший учитель означает для общества и содержателей школ дополнительные расходы: с учетом минимальной зарплаты, уход одного прекрасного педагога, работающего с полной нагрузкой, означает для школы по меньшей мере 10 000 евро дополнительных расходов. Здесь учитывается более низкая нагрузка новых работников, более высокая желаемая зарплата нового работника или замена ушедшего ведущего сотрудника несколькими другими, что может привести к выгоранию, и т.д.

Руководитель эстонского сообщества школьных директоров также отметил приведенные в докладе Центра данные о том, что в тех странах, где учительская зарплата выше, уровень текучести кадров ниже.

„Это элементарно, когда заплата учителя является равной зарплате других работников с высшим образованием. Но сегодня она в Эстонии на 25% ниже. Ни в городе, ни на селе у директоров школ не достаточно ресурсов, чтобы удержать на работе квалифицированных педагогов“, - заметил Уйболехт.

Проблему зарплаты надо решать

Глава EKJÜ подчеркнул, что помимо быстрого роста минимальной зарплаты учителя надо существенно повысить и фонд дифференциации зарплат.