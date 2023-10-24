Содержание в Нью-Йорке резиденции посла ЭР в ООН обходится бюджету в астрономическую сумму

По данным EW, аренда квартиры для предшественника Таммсаара - Свена Юргенсона (посол ЭР в ООН в 2015-2022 — ред.) обходилась почти в 7500 долларов.

По словам гендиректор отдела МИД ЭР по связям с общественностью Михкеля Тамма, жилые помещения выполняют разные функции и их нельзя сравнивать. „У посла Юргенсона (и его предшественников на этом посту) была жилая площадь, а не резиденция. Начиная с лета 2022 года посол живет в резиденции, которая имеет совершенно иной характер и на которую возлагаются ожидания, несопоставимые с жилым помещением“, - сказал Тамм.

„Резиденция - это не только жилое помещение, но и в значительной степени рабочее пространство, где можно проводить совещания и официальные встречи. Резиденция, представляющая всю Эстонию, должна быть выдающейся, а это означает и финансовые усилия со стороны государства“, - добавил Тамм.

МИД сообщил 26 сентября о том, что в связи с бюджетными сокращениями будут с лета 2024 года закрыты консульства ЭР в Нью-Йорке и Сан-Франциско. По данным EW расходы на консульства в 2023 году составят 610 000 долларов.

По информации МИДа, в то же время посольство ЭР в Вашингтоне будет дополнительно усилено одним дипломатом по консульским вопросам и одним дипломатом по экономическим вопросам.

„Мы планируем расширить сеть почетных консульств Эстонии, которые будут предлагать консульскую помощь как гражданам Эстонии, так и помогать продвигать бизнес-интересы Эстонии в США“, - сказал в сентябре министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что бизнес-дипломатия и поддержка эстонских предприятий на международных рынках останется в центре внимания МИД ЭР.

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