Кая Каллас о налоговых изменениях: покупательная способность людей растет быстрыми темпами. И продолжит рост

„Во-первых, изменения в подоходном налоге фактически станут оставлять больше денег на руках всех людей, зарабатывающих менее 8000 евро в месяц. То есть отмена „горба“ подоходного налога - это реальное снижение налога, а не его повышение. Но мы смотрим и на общую картину. Хорошо, что реальная покупательная способность снова растет, если посмотреть, насколько выросла зарплата и насколько снизилась инфляция. А если к этому добавить налоговые изменения, которые вступят в силу в 2025 году, то реальная покупательная способность людей все равно сохранится и фактически даже увеличится. Если я правильно помню, в этом году ее рост составил 10%. Такого роста покупательной способности в последние годы не было“, - сказала Кая Каллас.