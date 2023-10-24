Прокуратура о повреждении кабеля связи между Эстонией и Швецией: мы готовы расширить рамки расследования

Во вторник правительство Швеции сообщило, что примерно в то же время, когда случился инцидент с газопроводом между Эстонией и Финляндией, был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Место повреждения кабеля находится в экономической зоне Эстонии и расположено примерно в 50 километрах от острова Хийумаа в сторону Швеции. Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло.