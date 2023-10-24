Новости Эстонии
24.10.2023, 10:51

Прокуратура о повреждении кабеля связи между Эстонией и Швецией: мы готовы расширить рамки расследования

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Трийну Олев
Трийну Олев
ФОТО: DELFI MEEDIA

Повреждение кабеля связи между Швецией и Эстонией было вызвано внешним воздействием или стало следствием несанкционированного вмешательства, заявило в понедельник Министерство обороны Швеции. Ход расследования прокомментировала представитель следствия со стороны Эстонии.

Во вторник правительство Швеции сообщило, что примерно в то же время, когда случился инцидент с газопроводом между Эстонией и Финляндией, был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Место повреждения кабеля находится в экономической зоне Эстонии и расположено примерно в 50 километрах от острова Хийумаа в сторону Швеции. Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло.

Однако министр обороны Ханно Певкур заявил в понедельник Delfi, что пока еще рано говорить о том, связаны ли случаи повреждения эстонско-шведского и эстонско-финского кабелей связи. „Если в ходе расследования это выяснится, мы сможем сказать более точно. Мы не исключаем, что они связаны“, - сказал Певкур.

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