Эстонский сектор транзита остался без работы из-за войны в Украине. Сейчас появился шанс вернуть рабочие места и деньги

После начала войны в Украине эстонский сектор логистики довольно быстро утратил перспективы развития. В результате прекращения товарообмена с Россией было потеряно сотни рабочих мест, в первую очередь на предприятиях, занимающихся транзитом нефти и железнодорожными перевозками. После прекращения зерновой сделки вывоз зерна по Черному морю стал невозможен, и Украина стала искать возможности экспорта своего зерна. Вопрос о вывозе зерна через эстонские порты по-прежнему обсуждается.

Как сказал глава Министерства климата Кристен Михал, для перевалки зерна потребуется намного больше рабочей силы, чем было задействовано при транзите наливных (жидких) грузов. „Точное количество рабочих мест будет зависеть от объемов“, - сказал Михал. Наиболее перспективным считается вывоз зерна из Украины до польских портов, где зерно перегрузят на небольшие фидерные суда, которые доставят зерно в эстонские порты — в основном в Мууга, меньшее количество в порт Силламяэ. В наших портах можно будет осуществить перевалку зерна в большие суда-контейнеровозы и отправить по всему миру.