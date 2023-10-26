26.10.2023, 07:06
Эстонский сектор транзита остался без работы из-за войны в Украине. Сейчас появился шанс вернуть рабочие места и деньги(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если удастся наладить логистические цепи, чтобы экспортировать украинское зерно через Эстонию, в отечественный логистический сектор удастся вернуть рабочие места, утраченные после прекращения транзита российской нефти, пишет издание Delfi Ärileht.
После начала войны в Украине эстонский сектор логистики довольно быстро утратил перспективы развития. В результате прекращения товарообмена с Россией было потеряно сотни рабочих мест, в первую очередь на предприятиях, занимающихся транзитом нефти и железнодорожными перевозками. После прекращения зерновой сделки вывоз зерна по Черному морю стал невозможен, и Украина стала искать возможности экспорта своего зерна. Вопрос о вывозе зерна через эстонские порты по-прежнему обсуждается.