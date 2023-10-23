Повреждение эстонско-шведского кабеля связи было вызвано воздействием извне. Певкур: „Нельзя исключать, что инциденты связаны“

Ущерб, произошедший в экономической зоне Эстонии, не повлиял на работу кабеля, еще раз подтвердили в министерстве.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин объявили в прошлый вторник, что кабель связи, проходящий между Швецией и Эстонией, был поврежден, и этот инцидент, по всей видимости, связан с двумя другими известными инцидентами в Балтийском море: повреждением финско-эстонского газопровода и финско-эстонского кабеля связи.

Однако министр обороны Ханно Певкур заявил в понедельник Delfi, что пока еще рано говорить о том, связаны ли случаи повреждения эстонско-шведского и эстонско-финского кабелей связи. „Если в ходе расследования это выяснится, мы сможем сказать более точно. Мы не исключаем, что они связаны“, - сказал Певкур.

Расследование повреждения эстонско-шведского кабеля связи возглавляет Эстония, поскольку инцидент произошел в экономических водах Эстонии. Подробнее прокомментировать ход расследования Певкур не смог, поскольку не присутствует на производствах по делу ежедневно.

После того как газопровод Balticconnector был выведен из строя и были повреждены два кабеля связи, командующий силами НАТО в Европе принял решение увеличить присутствие альянса в регионе.

Согласно одному из основных принципов НАТО, верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SACEUR) должен иметь полное представление о том, что происходит в зоне его ответственности. „Конечно, в эту зону ответственности входят все страны НАТО, включая большую часть Финского залива“, - заявил Delfi постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Этот принцип был усилен после вторжения России в Украину.

Усиленные меры включают в себя увеличение количества наблюдательных и разведывательных полетов, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников. В этот район также будет отправлен флот из четырех тральщиков. Сегодня в Эстонию прибудут два союзных тральщика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.