ВИДЕО | „Будет расти балбесом“: жители Ласнамяэ поделились страхами о переходе школ на эстоноязычное образование

Разные семьи, разные условия и разные возможности, разный подход к воспитанию и образованию, однако всех объединяет одно - любовь к своим детям и беспокойство за их будущее. С какими страхами сталкиваются родители в вопросе образования и что думают о переходе на эстоноязычное обучение - смотри в видео RusDelfi.

В ходе общения с горожанами мы столкнулись с абсолютно разными ситуациями и диаметрально противоположными мнениями - одни родители твердо убеждены, что Эстония придерживается правильного курса и образование должно быть на эстонском. Другие считают, что такой резкий переход ни к чему хорошему не приведет и только усугубит ситуацию, снизит качество образование. Третьи надеются, что правительство одумается и все-таки пойдет навстречу семьям с особенными детьми. Четвертые же и вовсе считают, что выходом в данной ситуации будет пойти учиться в частную школу на английском языке.