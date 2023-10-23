Финансовая комиссия инициировала законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге

По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, это способствуют получению образования по интересам. „Согласно законопроекту, в дальнейшем право на списание расходов, связанных с образованием по интересам для детей и подростков, сохранится до тех пор, пока ученик не закончит основную школу, гимназию или профтехучилище, либо пока он не будет исключен из списка учащихся“, - пояснила Аккерманн. Она подчеркнула, что в настоящее время списывать эти расходы можно лишь до достижения учеником возраста 18 лет.

„Помимо этого, законопроект продлит срок действия положения, позволяющего делать не облагаемые подоходным налогом пожертвования и подарки в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с целью предоставления и организации гуманитарной помощи“, - сказала Аккерманн.

Она добавила, что освобождение пожертвований от уплаты подоходного налога действует в отношении всех ранее включенных в список юридических лиц, кроме MTÜ Slava Ukraini.

В интересах правовой ясности законопроект также уточняет условия списания страховых взносов, ранее оплаченных за выплаты, получаемые с договоров о страховании жизни с высоким инвестиционным риском.

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