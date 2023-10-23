Новости Эстонии
23.10.2023, 17:46

Финансовая комиссия инициировала законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге

 
До сих пор списывать расходы можно было лишь до достижения учеником возраста 18 лет. Теперь это время увеличится
До сих пор списывать расходы можно было лишь до достижения учеником возраста 18 лет. Теперь это время увеличится
ФОТО: WAYHOME studio | Shutterstock

Финансовая комиссия Рийгикогу приняла решение инициировать внесение поправки в Закон о подоходном налоге. Это меняет условия списания школьных расходов из облагаемого налогом дохода физического лица и продлевает освобождение от налога пожертвований и подарков в помощь Украине.

По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, это способствуют получению образования по интересам. „Согласно законопроекту, в дальнейшем право на списание расходов, связанных с образованием по интересам для детей и подростков, сохранится до тех пор, пока ученик не закончит основную школу, гимназию или профтехучилище, либо пока он не будет исключен из списка учащихся“, - пояснила Аккерманн. Она подчеркнула, что в настоящее время списывать эти расходы можно лишь до достижения учеником возраста 18 лет.

„Помимо этого, законопроект продлит срок действия положения, позволяющего делать не облагаемые подоходным налогом пожертвования и подарки в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с целью предоставления и организации гуманитарной помощи“, - сказала Аккерманн.

Она добавила, что освобождение пожертвований от уплаты подоходного налога действует в отношении всех ранее включенных в список юридических лиц, кроме MTÜ Slava Ukraini.

В интересах правовой ясности законопроект также уточняет условия списания страховых взносов, ранее оплаченных за выплаты, получаемые с договоров о страховании жизни с высоким инвестиционным риском.

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