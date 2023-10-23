23.10.2023, 19:11
ФОТО И ВИДЕО | Калле Грюнталь отчитался перед спецкомиссией по борьбе с коррупцией: „Может, что-то и случилось. Но это выяснят следователи“(21)
Сегодня Калле Грюнталь выступал на заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией с показаниями о подозрительных счетах за топливо. Можно сказать, что политик держал рот на замке и повторял, что не сделал ничего плохого. И весьма кратко он рассказал о квартире, которая была указана в его декларации интересов.
В прессе были опубликованы материалы о том, что Грюнталь покупает бензин и дизельное топливо за счет налогоплательщиков. Кроме того, выяснилось, что его топливная карта использовалась, когда он сам присутствовал на заседании Рийгикогу.