ФОТО И ВИДЕО | Калле Грюнталь отчитался перед спецкомиссией по борьбе с коррупцией: „Может, что-то и случилось. Но это выяснят следователи“

В прессе были опубликованы материалы о том, что Грюнталь покупает бензин и дизельное топливо за счет налогоплательщиков. Кроме того, выяснилось, что его топливная карта использовалась, когда он сам присутствовал на заседании Рийгикогу .

Заседание комиссии началось сегодня около 13:30 и проходило за закрытыми дверями. Комиссия из шести человек задавала Грюнталю вопросы в течение почти 50 минут. Председатель комиссии Март Хельме позже сообщил журналистам, что Грюнталь практически никак не прокомментировал расходы. Грюнталь объяснил это тем, что в настоящее время ведется уголовное разбирательство, и эти показания могут быть использованы как против него, так и в иных целях.