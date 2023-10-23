Reuters: Эстония попросила Китай помочь в расследовании повреждения коммуникационного кабеля в Балтийском море

„Эстония поддерживает контакт с китайскими властями с целью содействия сотрудничеству в проведении расследования“, - сообщил агентству Reuters представитель МИД Эстонии.

Он добавил, что Эстония поощряет „любое сотрудничество, необходимое для расследования“.

Министерство иностранных дел подтвердило и Delfi, что Эстония поддерживает контакт с китайскими властями по вопросу сотрудничества в расследовании ущерба, нанесенного подводной инфраструктуре.

Китай призвал Финляндию к объективному расследованию повреждения газопровода

Сегодня Китай призвал к „объективному, честному и профессиональному“ расследованию повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией и сообщил, что китайское судно, следовавшее во время инцидента в соответствующей акватории осуществляло обычное плавание, передает Reuters.

В пятницу Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что расследование повреждения газопровода сосредоточится на роли китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear под флагом Гонконга.

„Во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории, никаких ненормальных морских условий в это время не было зафиксировано“, - сказала Мао Нин, добавив, что Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры.

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