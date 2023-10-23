Новости Эстонии
23.10.2023, 20:41

ЕС обсуждает потолок цен на газ. Эстония: продлевать чрезвычайную госпомощь не нужно

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Германия и Австрия поначалу были против введения ценового потолка на газ, утверждая, что это может плохо повлиять на рынок и увеличит проблемы с поставками.
Германия и Австрия поначалу были против введения ценового потолка на газ, утверждая, что это может плохо повлиять на рынок и увеличит проблемы с поставками.
ФОТО: Billion Photos | Shutterstock

Разразившийся на Ближнем Востоке конфликт и угроза вероятного саботажа энергетической инфраструктуры могут привести к резкому росту цен на газ. Брюссель обсуждает необходимость продления установленного в феврале потолка цен на газ, пишет издание Financial Times.

Как отмечается в докладе Еврокомиссии, представленном дипломатам 27 стран-членов ЕС, ограничение цены на газ не привело к негативным последствиям. Стоимость газа снизилась по сравнению с прошлым годом на 90%.

В феврале после продолжавшихся несколько недель напряженных дебатов была установлена предельная цена на газ. Германия и Австрия поначалу были против введения ценового потолка на газ, утверждая, что это может плохо повлиять на рынок и увеличит проблемы с поставками. Как отмечается в докладе Еврокомиссии, предельная цена не повлияла на поставки газа в страны ЕС.

„Мы не знаем, что может случиться в этом году и как ситуация в Израиле повлияет на поставки с Ближнего Востока“, - сказал Financial Times один из дипломатов, добавив, что повреждение газопровода в Балтийском море в начале месяца может негативно сказаться на поставках газа предстоящей зимой, и ЕС стоит предусмотреть „страховку“ на случай такого сценария.

Не все страны считают необходимым продлить госпомощь

Во время энергокризиса пиковые цены на газ превышали 300 евро за МВт·ч.

По инициативе Германии и Австрии десять стран подписали меморандум, призывающий продлить смягчение правил планирования ветровой и солнечной энергетики. В документе, отправленном в эти выходные Еврокомиссии, содержится просьба продлить введенные о время кризиса чрезвычайные правила, которые позволили странам-членам ЕС ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных и солнечных электростанций.

Германия и Франция настаивают на том, чтобы Еврокомиссия продлила правила предоставления государственной помощи в энергетическом секторе, позволившие правительствам выплачивать крупные субсидии потребителям, которые вынуждены платить высокую цену за энергоносители. Срок действия этих временных правил истечет 31 декабря этого года. В четверг Бельгия, Нидерланды, Эстония и Финляндия сообщили комиссару ЕС по вопросам конкуренции Дидье Рейндерсу, что нет необходимости и никаких юридических оснований для продления смягчения правил государственной помощи.

Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен сказал Financial Times, что финансирование было бы лучше использовать для устранения причин проблемы путем инвестирования в меры по энергоэффективности и энергосбережению.

Предложение Еврокомиссии странам-членам ЕС добровольно снизить потребление газа на 15 процентов уже продлено до марта 2024 года.

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