ЕС обсуждает потолок цен на газ. Эстония: продлевать чрезвычайную госпомощь не нужно

Как отмечается в докладе Еврокомиссии, представленном дипломатам 27 стран-членов ЕС, ограничение цены на газ не привело к негативным последствиям. Стоимость газа снизилась по сравнению с прошлым годом на 90%.

В феврале после продолжавшихся несколько недель напряженных дебатов была установлена предельная цена на газ. Германия и Австрия поначалу были против введения ценового потолка на газ, утверждая, что это может плохо повлиять на рынок и увеличит проблемы с поставками. Как отмечается в докладе Еврокомиссии, предельная цена не повлияла на поставки газа в страны ЕС.

„Мы не знаем, что может случиться в этом году и как ситуация в Израиле повлияет на поставки с Ближнего Востока“, - сказал Financial Times один из дипломатов, добавив, что повреждение газопровода в Балтийском море в начале месяца может негативно сказаться на поставках газа предстоящей зимой, и ЕС стоит предусмотреть „страховку“ на случай такого сценария.

Не все страны считают необходимым продлить госпомощь

Во время энергокризиса пиковые цены на газ превышали 300 евро за МВт·ч.

По инициативе Германии и Австрии десять стран подписали меморандум, призывающий продлить смягчение правил планирования ветровой и солнечной энергетики. В документе, отправленном в эти выходные Еврокомиссии, содержится просьба продлить введенные о время кризиса чрезвычайные правила, которые позволили странам-членам ЕС ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных и солнечных электростанций.