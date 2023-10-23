Таави Аас покидает Центристскую партию: „Кылварт не смог поднять популярность центристов“(11)
Сегодня старожил Центристской партии Таави Аас объявил в соцсетях о своем решении выйти из рядов центристов.
„Дорогие друзья. Заявляю, что принял решение выйти из Центристской партии. Мне не нравится ни то, как в партии был осуществлен властный переворот, ни то, что за ним последовало. Под руководством нового лидера должны были произойти большие перемены, которые снова поднимут Центристскую партию на первое место. Но произошло обратное. Мы потеряли большую часть эстоноязычных избирателей. Выступление Михаила на съезде было эмоциональным, но лишенным содержания. И последовавшее за этим время время показало, что так это и останется.
В ситуации, когда наш крупнейший конкурент находится по поддержке на низкой отметке, мы опустились до пятой строчки рейтинга. Я не хочу заниматься внутренними разборками в партии, поэтому мне придется уйти. Я благодарю всех моих коллег за сотрудничество и желаю терпения тем, кто продолжит этот путь“, написал Аас в соцсетях.
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