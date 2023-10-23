Таави Аас покидает Центристскую партию: „Кылварт не смог поднять популярность центристов“

„Дорогие друзья. Заявляю, что принял решение выйти из Центристской партии. Мне не нравится ни то, как в партии был осуществлен властный переворот, ни то, что за ним последовало. Под руководством нового лидера должны были произойти большие перемены, которые снова поднимут Центристскую партию на первое место. Но произошло обратное. Мы потеряли большую часть эстоноязычных избирателей. Выступление Михаила на съезде было эмоциональным, но лишенным содержания. И последовавшее за этим время время показало, что так это и останется.