Ценные советы и деньги из Москвы. Как Айво Петерсон связан с ФСБ?

В политическое движение Koos проникли агенты влияния, имевшие теневые связи в России. После этого основателю движения Айво Петерсону стали передавать полученные из России распоряжения, в том числе об основных темах и программе будущей партии.

Согласно обвинительному заключению государственной прокуратуры, с россиянами обсуждалось также финансирование политической партии при подготовке к выборам в Рийгикогу, которые состоялись в марте 2023 года.

Андронов, человек с сомнительными связями

О деятельности Андрея Андронова и Дмитрия Роотси, которые были задержаны вместе с Петерсоном в марте, говорится мало. А ведь именно они являются ключевыми фигурами в деле о государственной измене, и именно с их помощью, согласно обвинительному акту, российское влияние проникло в партию Koos.