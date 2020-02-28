Ценные советы и деньги из Москвы. Как Айво Петерсон связан с ФСБ?

Лица, связанные с российскими спецслужбами, обеспечивали финансирование и давали различные указания Айво Петерсону и партии Koos из-за восточной границы.
В политическое движение Koos проникли агенты влияния, имевшие теневые связи в России. После этого основателю движения Айво Петерсону стали передавать полученные из России распоряжения, в том числе об основных темах и программе будущей партии.
Согласно обвинительному заключению государственной прокуратуры, с россиянами обсуждалось также финансирование политической партии при подготовке к выборам в Рийгикогу, которые состоялись в марте 2023 года.