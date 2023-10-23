Что вызывает у детей и молодежи в Эстонии наибольший стресс?

65% молодых людей, учащихся в основной школе или гимназии заявили, что академические проблемы являются одним из факторов, вызывающих у них наибольший стресс и негативные эмоции. Вторым фактором стресса среди молодежи, учащейся в 9–12 классах, были проблемы со здоровьем, которые отметили 30% респондентов, и на третьем месте стояли семейные проблемы, на что указали 26% участников опроса.

Также были опрошены молодые люди, посещающие профессиональные училища – 38% из них отметили, что испытывают стресс из-за проблем со здоровьем, 36% респондентов отметили академические проблемы, а 26% беспокоят семейные сложности.

Около половины молодых людей каждую неделю посещают мысли о том, что они не хотят идти в школу. Ежедневно об этом думают 18% школьников 15–19 лет, а каждую неделю – 30%. Четверть респондентов задумываются об этом каждый месяц, а 18% – несколько раз в год.

Выяснилось, что учащиеся в профессиональных училищах молодые люди менее негативно относятся к походам на занятия, чем молодые люди, учащиеся в последнем классе основной школы или в гимназии. В частности, 37% учащихся профессиональных училищ признались, что мысли о пропуске занятий посещают их каждую неделю, а из учащихся 9–12 классов так ответил 51%.

Еще одним источником тревоги учащихся являются семейные проблемы

73% молодых людей, которые ходят в школу против своей воли, заявили, что академические проблемы недавно вызвали у них стресс и напряжение. Кроме того, 38% отметили, что одной из причин стресса и негативных эмоций являются семейные проблемы.

В том, что касается проявлений стресса, 81% молодых людей указали, что чувствуют усталость, 67% испытывают тревогу, а 51% отметили, что им трудно расслабиться.

Учащимся было предложено оценить умение справляться со стрессом. По их словам, 44% респондентов справляются со стрессом достаточно хорошо или очень хорошо, 40% – средне, а 14% – довольно плохо или очень плохо.