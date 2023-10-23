Волна насилия в Ида-Вирумаа: избиения и угроза оружием за два дня

22 октября в полицию поступило несколько сообщений о физическом насилии. В Нарве 38-летний мужчина в ходе конфликта избил свою сожительницу в жилом доме на улице Раудсилла.

В этот же день в Ахтме 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, также нанес физические увечья своей сожительнице.

Помимо этого, на Нарвском шоссе в Йыхви 36-летняя женщина в ходе конфликта напала на 30-летнюю женщину.

Сегодня в полицию сообщили, что на улице Вески в Йыхви 25-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице пистолетом.

Точные обстоятельства всех инцидентов полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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