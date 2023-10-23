ЧП и криминал
23.10.2023, 12:48

ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ загорелось заброшенное кафе

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Фото Александры Фатеевой
Фото Александры Фатеевой
ФОТО: Фото Александры Фатеевой

Возгорание здания по адресу Линнамяэ, 2д заметили очевидцы. Пламя охватило часть заброшенного кафе.

RusDelfi узнал, что сегодня в 11.55 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ горит кафе Digran размером 80 кв метров открытым пламенем. В 12.05 Спасатели потушили огонь и зашли в здание, чтобы проверить есть ли внутри люди, но никого не нашли. По предварительным данным возгорание началось с улицы. В 12.16 спасатели разобрали конструкции, чтобы найти ещё источники возгорания. На данный момент пожар полностью потушен.

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