Представительство Эстонского совета помощи беженцам в Армении: уехавшим из Нагорного Карабаха нужны предметы первой необходимости, есть проблемы с отоплением помещений

По последним данным, в результате конфликта в Нагорно-Карабахском регионе число беженцев, прибывших в Армению, составляет 100 632 человека, из которых 30 000 - дети. „Эстонский совет помощи беженцам сразу начал процесс организации нашей деятельности, включая консультации с нашими партнерами и определение потребностей людей на местах“, - рассказывает RusDelfi Татевик Кхудинян.

По словам Кхудиняна, в Армении создан Гуманитарный центр, деятельность которого координирует вице-премьер. Запущена онлайн-платформа регистрации первичных потребностей беженцев. Правительство Армении приняло оперативные меры реагирования на чрезвычайную ситуацию и рассеселило беженцев по всей стране. Более 75% вынужденных переселенцев проживают во временных помещениях, предлагаемых правительством.

Однако существуют значительные потребности как у беженцев, так и у принимающей стороны, особенно у наиболее уязвимых групп населения (включая беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей), которые срочно нуждаются в поддержке для своего физического и психического благополучия.

„Наши партнеры на месте говорят, что на данный момент одна из самых важных потребностей – это подготовка к зиме, поскольку низкие температуры наступят уже совсем скоро. Большинству учреждений, где находятся беженцы, требуется помощь в отоплении помещений и предметы первой необходимости, такие как одеяла, постельное белье и др. Также остается высокой потребность в теплой одежде и еде“, - сообщает Кхудинян.

Что касается тех, кто покинул Армению после бегства из Нагорного Карабаха, - таких около 2000 человек. Считается, что у этих беженцев есть родственники в Европе, и они предпочли переехать поближе к ним. Эта цифра очень нестабильна и ее сложно отследить, поскольку некоторые из этих людей могут провести зиму с семьей и вернуться в Армению весной.