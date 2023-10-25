Представительство Эстонского совета помощи беженцам в Армении: уехавшим из Нагорного Карабаха нужны предметы первой необходимости, есть проблемы с отоплением помещений(4)
В начале октября Эстонский совет помощи беженцам открыл свое представительство в Ереване. RusDelfi пообщался с руководителем этого представительства Татевиком Кхудиняном и узнал, насколько критична ситуация с беженцами в Армении сейчас и в чем нуждаются люди в первую очередь.
По последним данным, в результате конфликта в Нагорно-Карабахском регионе число беженцев, прибывших в Армению, составляет 100 632 человека, из которых 30 000 - дети. „Эстонский совет помощи беженцам сразу начал процесс организации нашей деятельности, включая консультации с нашими партнерами и определение потребностей людей на местах“, - рассказывает RusDelfi Татевик Кхудинян.
По словам Кхудиняна, в Армении создан Гуманитарный центр, деятельность которого координирует вице-премьер. Запущена онлайн-платформа регистрации первичных потребностей беженцев. Правительство Армении приняло оперативные меры реагирования на чрезвычайную ситуацию и рассеселило беженцев по всей стране. Более 75% вынужденных переселенцев проживают во временных помещениях, предлагаемых правительством.
Однако существуют значительные потребности как у беженцев, так и у принимающей стороны, особенно у наиболее уязвимых групп населения (включая беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей), которые срочно нуждаются в поддержке для своего физического и психического благополучия.
„Наши партнеры на месте говорят, что на данный момент одна из самых важных потребностей – это подготовка к зиме, поскольку низкие температуры наступят уже совсем скоро. Большинству учреждений, где находятся беженцы, требуется помощь в отоплении помещений и предметы первой необходимости, такие как одеяла, постельное белье и др. Также остается высокой потребность в теплой одежде и еде“, - сообщает Кхудинян.
Что касается тех, кто покинул Армению после бегства из Нагорного Карабаха, - таких около 2000 человек. Считается, что у этих беженцев есть родственники в Европе, и они предпочли переехать поближе к ним. Эта цифра очень нестабильна и ее сложно отследить, поскольку некоторые из этих людей могут провести зиму с семьей и вернуться в Армению весной.
„Когда мы завершим процесс открытия представительства Эстонского совета помощи беженцам в Ереване, мы начнем наращивать наш потенциал для реагирования на кризис, во-первых, путем гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения (подготовка к зиме в ближайшие месяцы), а во-вторых, оказывая долгосрочную поддержку, чтобы беженцы смогли обустроится и адптироваться к жизни на новом месте.
Мы надеемся, что наши программы по обустройству и адаптации будут рассчитаны на долгосрочную перспективу и помогут беженцам построить свою жизнь в Армении: стать самостоятельными и иметь возможность удовлетворять свои основные потребности независимо от оказываемой помощи“, - говорит Татевик Кхудинян.
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