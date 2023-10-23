Завтра пройдет обсуждение справедливого „Зеленого перехода“, трансляция будет доступна и на портале DELFI

На конференции будет представлено исследование, заказанное уполномоченным по вопросам равенства, которое сосредотачивается на том, насколько на государственных уровнях учитывали принципы равенства в „Зеленом переходе“. Также будут представлены результаты индекса равенства полов Европейского института равенства полов (EIGE).

„Устойчивость и вопросы равенства – это темы, которые должны учитываться во всех государственных политиках, мерах и действиях. Наше исследование показало, что в связи с „Зеленым переходом“ это в Эстонии не было сделано должным образом, а также нет систематических действий“, – сказал уполномоченный по вопросам равенства полов и равного обращения Кристиан Веске.

По мнению Кристиана Веске, нельзя говорить о „Зеленом переходе“ только с экономической точки зрения. У „Зеленого перехода“ должно быть человеческое лицо – в центре внимания должны быть прежде всего люди и то, как изменение климата и принимаемые меры для его смягчения влияют на окружающую среду и благосостояние различных групп населения. „Очевидно, что разные группы людей принимают изменения по-разному, и чтобы избежать повторения уже существующих паттернов неравенства, необходимо учитывать эти различия“, – добавил он.

На конференции пройдет дискуссия на тему „Кто выиграет от „Зеленого перехода?““, в которой примут участие министр по вопросам климата Кристен Михал, президент Керсти Кальюлайд, вице-мэр Таллинна Йосеп Вимм и молодой делегат Эстонии в ООН Ханна-Стина Торниус. С лучшими практиками по интеграции „Зеленого перехода“ и равных прав познакомят представители Агентства по охране окружающей среды Швеции и Северного сотрудничества Исландии. Исследовательская компания Civitta представит результаты исследования „Потребности и возможности равенства в „Зелёном переходе“. Результаты индекса равенства полов Европейского института равенства полов (EIGE) представит руководитель отдела политики равенства Министерства экономики и коммуникаций Агнес Эйнманн.