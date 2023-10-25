Торговые сети не спешат менять цены на товары. Первые ценовые изменения возможны в конце года
С нового года начнет действовать новая ставка налога с оборота. Масштабное изменение цен нас ожидает 1 января, но на некоторые товары цены могут измениться уж в последние недели этого года, пишет Delfi Ärileht.
Торговая сеть Prisma не будет менять цены в связи с повышением налога с оборота до 1 января.
„Наша цель в рамках проекта налоговой реформы – внедрить ее максимально удобно для потребителя, поскольку в нынешних экономических условиях многие люди и так уже с трудом справляются с ростом цен, вызванным налогами. Prisma не рассматривает изменение налога с оборота как возможность заработать – ни до, ни после изменения. Мы стремимся к тому, чтобы рост цен для клиентов оказался минимальным“, – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.
Кильпия пояснил, что расчет нового налога с оборота и его отображение на ценниках – чрезвычайно трудоемкая работа для магазинов, но Prisma решила не упрощать ее для себя и сосредоточиться на интересах своих клиентов. „Наш ассортимент очень широк, почти 70 000 наименований товаров, что означает 70 000 новых ценников. Разумеется, внутреннюю подготовку мы начнем раньше, но для клиентов мы включим в наши цены новый налог с оборота именно 1 января, и тогда же начнется замена ценников“, – сказал Кильпия.
Как сказала исполнительный директор торговой сети Maxima Eesti Кристина Мустонен, на конечную цену изделий влияют как повышение налога с оборота, так и повышение акциза. В отношении товаров, облагаемых акцизом, новая ставка начнет действовать действовать с некоторым отставанием, так как товары, закупленные у производителей или продавцов до 31 декабря, можно будет продавать по старой акцизной ставке.
„Заранее повышать налоговые ставки мы не будем, после 1 января будем следить за ситуацией на рынке“, - сказала Мустонен.
По словам исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, цены на все продтовары и многие промтовары изменятся в первые дни января 2024 года. „Однако в соответствии с предстоящим объемом работы цены на промтовары в зависимости от ценовой чувствительности могут повыситься в последние недели 2023 года“, - уточнила Метс.
В торговой сети Selver вероятные новые цены на некоторые товары начнут действовать с декабря, но стоимость большей части товаров повысится в связи с ростом налога с оборота в начале 2024 года, сообщил руководитель отдела коммерческих расчетов Кристьян Андерсон.
Как отметил Андерсон, повышение ставки налога с оборота повлияет на цены товаров по-разному. При изменении цен предприятие будет руководствоваться действующими принципами ценообразования. Цена на некоторые изделия может повыситься больше, чем на 2%, на некоторые товары цены не изменятся. При этом эффект от изменения цены не должен возобладать над эффектом от повышения налога с оборота.
Торговая сеть Lidl, как сообщила менеджер по коммуникации Катрин Сеппель, не планирует повышать цены на товары заранее и использовать систему двойных ценников. В магазинах сети используются электронные ценники, и в случае необходимости цены можно скорректировать дигитально.
1 января налог с оборота повышается с 20% до 22%. Изменение ставки налога с оборота не меняет цели Prisma – предлагать своим клиентам самую выгодную потребительскую корзину. Предприятие продолжит работать в этом направлении, оптимизируя собственные рабочие процессы, постоянно проводя мониторинг цен и пополняя ассортимент новыми товарами по выгодным ценам.
Вот некоторые примеры того, как изменятся цены в связи с повышением налога с оборота: товар, который сейчас стоит 90 центов, будет стоить 92 цента; 1,90 – 1,93; 9,90 – 10,07; 29,90 – 30,40 евро.
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