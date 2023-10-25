Торговые сети не спешат менять цены на товары. Первые ценовые изменения возможны в конце года

Торговая сеть Prisma не будет менять цены в связи с повышением налога с оборота до 1 января.

„Наша цель в рамках проекта налоговой реформы – внедрить ее максимально удобно для потребителя, поскольку в нынешних экономических условиях многие люди и так уже с трудом справляются с ростом цен, вызванным налогами. Prisma не рассматривает изменение налога с оборота как возможность заработать – ни до, ни после изменения. Мы стремимся к тому, чтобы рост цен для клиентов оказался минимальным“, – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Кильпия пояснил, что расчет нового налога с оборота и его отображение на ценниках – чрезвычайно трудоемкая работа для магазинов, но Prisma решила не упрощать ее для себя и сосредоточиться на интересах своих клиентов. „Наш ассортимент очень широк, почти 70 000 наименований товаров, что означает 70 000 новых ценников. Разумеется, внутреннюю подготовку мы начнем раньше, но для клиентов мы включим в наши цены новый налог с оборота именно 1 января, и тогда же начнется замена ценников“, – сказал Кильпия.

Как сказала исполнительный директор торговой сети Maxima Eesti Кристина Мустонен, на конечную цену изделий влияют как повышение налога с оборота, так и повышение акциза. В отношении товаров, облагаемых акцизом, новая ставка начнет действовать действовать с некоторым отставанием, так как товары, закупленные у производителей или продавцов до 31 декабря, можно будет продавать по старой акцизной ставке.

„Заранее повышать налоговые ставки мы не будем, после 1 января будем следить за ситуацией на рынке“, - сказала Мустонен.

По словам исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, цены на все продтовары и многие промтовары изменятся в первые дни января 2024 года. „Однако в соответствии с предстоящим объемом работы цены на промтовары в зависимости от ценовой чувствительности могут повыситься в последние недели 2023 года“, - уточнила Метс.