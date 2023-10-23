Калле Грюнталь не собирается покидать Рийгикогу

„Планирую ли я уходить из Рийгикогу? Считаю, что нет. А почему собственно я должен это делать, если избиратели отдали мне свои голоса. И если вы посмотрите на мою страницу в Facebook, то увидите, как много у меня там поддержки. Я не думал, что будет такая поддержка“, - отметил Грюнталь.

В ответ на это корреспондент ERR заметил, что Калле Грюнталь не был избран в парламент напрямую, попав в Рийгикогу лишь после того, как от своего мандата отказался европарламентарий Яак Мадисон.

„Почему я должен уходить из Рийгикогу, когда Яак Мадисон называет меня дурнем, не зная ни причин, ни фактов? Я не считаю, что я кому-то что-то должен“, - парировал Калле Грюнталь.

По его словам, ему по-прежнему близки принципы EKRE и голосовать он будет исходя из них.



18 октября Калле Грюнталь сообщил в социальных сетях, что уходит из партии EKRE. С прошлой недели он находится под пристальным вниманием СМИ в связи с использованием топливной карты депутата. Как мы писали ранее, депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут.



Депутат заявил, что только председатель EKRE Мартин Хельме отстаивает интересы народа Эстонии. „И очевидно, что возникла необходимость убрать с политической арены депутатов EKRE, которые стали неприятны правительству“, - сказал Грюнталь.

Исходя из этого, Грюнталь решил, что правильнее будет покинуть EKRE, поскольку все с ним связанное наносит урон и репутации партии. „Настоящим сообщаю, что сегодня я подал заявление о выходе из Эстонской консервативной народной партии“, - написал Грюнталь.

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