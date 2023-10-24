Национальные парламенты обсудят роль надлежащего управления при решении глобальных кризисов

По словам председателя делегации Рийгикогу Марис Лаури, депутаты национальных парламентов обсудят, как повысить эффективность, авторитет публичных учреждений и доверие к ним и расширить возможности национальных парламентов, чтобы они могли успешнее разрешать сложные и взаимосвязанные геополитические, экономические и экологические кризисы во всем мире. Лаури добавила, что представители национальных парламентов также хотят обсудить возможности разрешения израильско-палестинского конфликта и агрессивной войны России против Украины.

В рамках ассамблеи собираются все уставные органы Межпарламентского союза, в том числе совет Межпарламентского союза, постоянные комитеты, комитеты по правам человека и по вопросам Ближнего Востока, а также форумы женщин-парламентариев и молодых парламентариев. Постоянные комитеты представят пленарному заседанию ассамблеи отчеты о своей работе. Пленарное заседание примет резолюции постоянных комитетов, в т. ч. резолюцию, касающуюся торговли детьми-сиротами в рамках торговли людьми, и заключительный документ общей дискуссии. Тема внеочередного обсуждения определится во вторник. Группа 12+, в которую входит и Эстония, предложила во внеочередном порядке обсудить ситуацию в Израиле. В последний день ассамблеи планируется избрать нового председателя МПС. В этот раз он будет избран из африканской геополитической группы. Впервые свою кандидатуру на должность председателя представили четыре женщины. Это – депутаты из Сенегала, Малави, Танзании и Сомали.

У делегации Эстонии в МПС также запланирована встреча с почетным консулом Эстонии в Луанде Руи Мигелем Тати. Почетное консульство Эстонии в Луанде было открыто в августе.

В ассамблее принимают участие сотни депутатов парламентов всего мира. На проходящей с 23 по 27 октября в Луанде (столица Анголы) ассамблее Межпарламентского союза Эстонию представят члены правления группы Эстонии председатель Марис Лаури и заместители председателя Хелле-Мооника Хельме, Хельмен Кютт и Пеэтер Тали.