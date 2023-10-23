ЧЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ | Есть ли у эстонского государства план на случай если выйдут из строя все подводные кабели связи?

Совершенно понятно, что постоянно охранять подводные кабели в полном объеме невозможно и нецелесообразно - так же, как у нас нет пожарной команды, постоянно охраняющей каждый дом из страха, что он „вдруг загорится“. Однако быстро отреагировать, определить место происшествия и поймать преступника, что означает очень четкую цепочку подчинения и отлаженную связь, возможно.

Это также означает хорошую коммуникацию с общественностью. В случае аварии Balticconnector о падении давления в трубе сообщили уже на следующее утро после инцидента, но официальные лица узнали о том, что произошло, только через два дня. Что касается кабеля связи между Эстонией и Финляндией, то его владелец Elisa не посчитал необходимым делать какое-либо публичное заявление в Эстонии (за него об этом объявил конкурент Telia, но с их кабелями все в порядке).