Новости Эстонии
23.10.2023, 10:19

ЧЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ | Есть ли у эстонского государства план на случай если выйдут из строя все подводные кабели связи?

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Подводные кабели связи Эстонии
Подводные кабели связи Эстонии
ФОТО: submarinecablemap.com | Delfi Meedia

За последние несколько недель Эстония уже лишилась двух подводных каналов связи с внешним миром. Есть ли у эстонского государства черный сценарий на случай, если противник организованно „перережет“ все основные подводные кабели или единственная надежда – небесный интернет Илона Маска? - пишет Forte.

Совершенно понятно, что постоянно охранять подводные кабели в полном объеме невозможно и нецелесообразно - так же, как у нас нет пожарной команды, постоянно охраняющей каждый дом из страха, что он „вдруг загорится“. Однако быстро отреагировать, определить место происшествия и поймать преступника, что означает очень четкую цепочку подчинения и отлаженную связь, возможно.

Это также означает хорошую коммуникацию с общественностью. В случае аварии Balticconnector о падении давления в трубе сообщили уже на следующее утро после инцидента, но официальные лица узнали о том, что произошло, только через два дня. Что касается кабеля связи между Эстонией и Финляндией, то его владелец Elisa не посчитал необходимым делать какое-либо публичное заявление в Эстонии (за него об этом объявил конкурент Telia, но с их кабелями все в порядке).

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