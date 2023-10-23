23.10.2023, 10:19
ЧЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ | Есть ли у эстонского государства план на случай если выйдут из строя все подводные кабели связи?(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние несколько недель Эстония уже лишилась двух подводных каналов связи с внешним миром. Есть ли у эстонского государства черный сценарий на случай, если противник организованно „перережет“ все основные подводные кабели или единственная надежда – небесный интернет Илона Маска? - пишет Forte.
Совершенно понятно, что постоянно охранять подводные кабели в полном объеме невозможно и нецелесообразно - так же, как у нас нет пожарной команды, постоянно охраняющей каждый дом из страха, что он „вдруг загорится“. Однако быстро отреагировать, определить место происшествия и поймать преступника, что означает очень четкую цепочку подчинения и отлаженную связь, возможно.