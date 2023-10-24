Как спасти Коплискую спасательную команду? Таллинн считает, что это возможно, глава МВД, что это исключено

„О том, что решение окончательное, заявил министр внутренних дел, а не представители Таллинна. Позиция города Таллинна остается неизменной — ликвидация спасательной команды, имеющей 110-летнюю историю, отрицательно скажется на скорости реагирования и безопасности 60 000 людей, - сказала Delfi Мануэла Пихлап. - Мы призываем министра внутренних дел к диалогу и пересмотру своей позиции, тем более, что спасение команды согласуется с его словами о том, как важна защита населения и обеспечение безопасности. Мы еще раз предлагаем поискать другое решение“.