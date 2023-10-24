Новости Эстонии
24.10.2023, 11:15

Как спасти Коплискую спасательную команду? Таллинн считает, что это возможно, глава МВД, что это исключено

 
12 октября на Тоомпеа прошел пикет, участники которого выразили протест в связи с решением закрыть Коплискую спасательную команду.
12 октября на Тоомпеа прошел пикет, участники которого выразили протест в связи с решением закрыть Коплискую спасательную команду.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сообщил, что решение о закрытии столичной Коплиской команды спасателей является окончательным. „Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать устраивающее жителей Таллина решение, хотят быстрее закрыть тему“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап (Центристская партия).

„О том, что решение окончательное, заявил министр внутренних дел, а не представители Таллинна. Позиция города Таллинна остается неизменной — ликвидация спасательной команды, имеющей 110-летнюю историю, отрицательно скажется на скорости реагирования и безопасности 60 000 людей, - сказала Delfi Мануэла Пихлап. - Мы призываем министра внутренних дел к диалогу и пересмотру своей позиции, тем более, что спасение команды согласуется с его словами о том, как важна защита населения и обеспечение безопасности. Мы еще раз предлагаем поискать другое решение“.

Как отметила Мануэла Пихлап, Таллинн по-прежнему готов финансово помочь сохранению команды спасателей. „Таллинн совместно с профсоюзами обращался с просьбой о встрече, но ответа не последовало“, - сказала она.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии