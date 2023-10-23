Давление на повышение зарплат привело к повышению индекса цен на строительство

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основные группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчете индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в третьем квартале на индекс цен на строительство в сравнении с тем же периодом 2022 года прежде всего повлияло повышение заработной платы строителей, что составило 42% от общего повышения индекса. „В сравнении со вторым кварталом 2023 года расходы на рабочую силу увеличились на 1,7%, на механизмы — на 0,4%, расходы на стройматериалы снизились на 0,4%“, — добавил Паулус. Снижение цен на древесину и металл и изделия из них сопровождалось также снижением цен на изделия из газобетона и пластмассовые изделия.