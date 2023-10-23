Осторожно! Из-за тумана видимость составляет менее 200 метров. Как передвигаться в условиях тумана?

Как передвигаться во время тумана? Государственная служба погоды, Спасательный департамент По возможности избегайте передвижения на транспортных средствах. Если вам все же необходимо сесть за руль, снизьте скорость, включите ближний свет, дальний свет создаст эффект т. н. „белой стены“. Следите за спидометром, при движении в условиях тумана скорость движения кажется меньше реальной.

Используйте противотуманные фары (при густом тумане), но не забудьте их выключить, когда видимость улучшится.

Не передвигайтесь, следя за габаритными огнями впереди едуще машины, это искажает ощущение скорости и траекторию езды.

Будьте осторожны, когда капельки тумана оседают на холодную поверхность дороги, дорожное покрытие быстро обледенеет и станет скользким.

Туман представляет собой облако, касающееся земной поверхности, туман образуется при охлаждении насыщенного водяным паром воздуха ниже точки росы. Из газового состояния водяной пар переходит в жидкое, иногда в твердое.

Туман состоит из капелек воды диаметром 0,05 мм, при сильном морозе также из кристаллов льда.

Туман — атмосферное явление

Молочно-белый цвет тумана обусловлен скоростью рассеивания частиц водяного пара. Чем больше в воздухе частиц, тем хуже видимость. Туман опасен для шоссейного, водного, железнодорожного транспорта, но особенно для авиации. При безветренной погоде туман может долго не рассеиваться.

Во время тумана особенно внимательно следует быть во влажных низинных местах — вблизи болот и водоёмов, где нередко образуется позёмный туман, низко стелющийся над поверхностью земли.

В тех случаях, когда видимость падает меньше 500 метров и туман не рассеивается более трех часов, такое явление считается опасным. Если же видимость падает менее 50 метров и туман не рассеивается около 12 часов, то такое явление классифицируется как крайне опасное.

В море опасным считается туман, если видимость менее 1000 м, особенно опасным, если видимость менее 200 метров.

Соль для борьбы с туман

Современная техника значтельно облегчает передвижение в условиях тумана. На судах передвигаться в условиях тумана помогают радары, на шоссейных дорогах помогают противотуманные фары.

На аэродромах используют различные методы борьбы с туманами. Один из методов — распыленные в воздухе частичек соли, что способствует образованию ядра конденсации. Прогревание воздуха создает благоприятные условия для конвекции. Эти методы наиболее эффективны при минусовой температуре.

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