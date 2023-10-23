Кандидатуру Айво Петерсона в Рийгикогу поддержала сеть, связанная с ФСБ

Согласно обвинительному заключению генпрокуратуры, с россиянами обсуждалось также финансирование политической партии во время выборов в Рийгикогу, которые состоялись в марте 2023 года.

О деятельности Андрея Андронова и Дмитрия Роотси, арестованных вместе с Петерсоном в марте, до сих пор было сказано мало. Но по сути, они являются ключевыми фигурами в этом деле об измене, через которых, согласно обвинительному заключению, влияние России достигло партии Koos.

В феврале прошлого года Петерсон и Андронов провели в России несколько дней, а затем отправились на оккупированные Россией украинские территории Донецка и Мариуполя. Там записывали видео: Петерсон говорил, Андронов снимал. Эти видеоролики активно распространялись в социальных сетях и на пропагандистских каналах.

Российский газовый бизнесмен Крылов, который в России был контактным лицом еще одного ключевого фигуранта дела - Дмитрия Роотси, в свою очередь, отдавал приказы: руководил программой партии и даже задавал темы для партийных собраний. Роотси направлял заказы Петерсону. Кроме того, Крылов организовал к ноябрю 2022 года интервью Айво Петерсона и Олега Иванова с историком Николаем Стариковым. Крылов дал указание, что в программу должны быть включены точки соприкосновения позиций РФ и взглядов партии Koos.

Сам Петерсон также получил за свою деятельность деньги от россиян.

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