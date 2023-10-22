Анетт Контавейт выиграла турнир в Люксембурге

В первом сете Контавейт выигрывала со светом 2:0, но вскоре счет стал равным - 2:2. В десятом гейме Петкович заработала первые два сетбола, но Анетт не сдалась и выиграла первый сет со счетом 7:5.

Во втором сете 36-летняя Петкович уже проявляла явные признаки усталости, позволив Контавейт выйти вперед в счете и одержать победу со счетом 6:2.

Контавейт выиграла турнир и заработала 50 000 евро призовых, а Петкович - 20 000 евро.

„Спасибо организаторам турнира, которые провели эти соревнования. Меня здесь очень тепло встретили, и я чувствовала себя очень комфортно. Весь турнир доставил мне огромное удовольствие“, - сказала Контавейт в интервью после матча.

„Было потрясающе играть перед такой большой аудиторией каждый день. Я никогда не думала, что смогу испытать это снова, когда завершила свою профессиональную карьеру. Спасибо, что пришли сюда и что сюда приехало так много эстонцев“, - добавила она.

Свой прощальный матч 27-летняя Контавейт проведет 11 ноября против Онс Жабер в „Тондираба“. Билеты на матч можно приобрести в Piletitasku.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .