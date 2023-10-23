Программист-пчеловод: „У меня появилась мечта о роботе, который будет обслуживать пасеку“. Как высокие технологии могут помочь… пчелам?(1)
Что случается, когда пчеловод оказывается по совместительству еще и и программистом? Он начинает искать возможности запустить стартап, который, благодаря технологическим решениям, облегчит жизнь тем, кто занимается содержанием пасеки и сделает жизнь пчел гораздо лучше.
Знакомьтесь, Артем Курапов, человек, который помимо языка программирования изучил язык пчел.
Артем запустил проект Gratheon, который, если все получится, вырастет в возможность автономного роботизированного улья, работающего на основе глубокого машинного обучения, с несколькими камерами и датчиками, обеспечивающего пчеловоду расширенный мониторинг наряду с дистанционным управлением, устраняющего необходимость ручных проверок и делающего пчеловодство более этичным.
„Поскольку у меня были все условия - загородный дом, а также желание заняться пчеловодством, то я прошел определенный курс, купил себе несколько пчелиных семей, поселил их в ульи, и был готов наслаждаться процессом и результатом. Но, оказалось, что, как и в любом деле, особенно связанном с живыми существами, есть свои подводные камни. Проблемы и неудобства в этой области, болезни и гибель пчел заставили меня задуматься над тем, как высокие технологии могут в этой сфере помочь“, - рассказал Артем.
Пчелы и технологии
Учитывая, что основная профессия Артема - программист, он решил, что необходимо запустить стартап по мониторингу за состоянием, количеством пчел и условий их жизни в улье. Мониторинг, согласно его видению, необходим, чтобы помочь колониям пережить некоторые неблагоприятные факторы.
„Факторами наивысшего риска являются заражение клещом варроа, нападение шершней, медведей, позднее роение, заражение восковой молью, вирусными и бактериальными инфекциями, применением пестицидов“, - перечисляет Артем проблемы, которые обрушиваются на начинающего пчеловода. Иными словами, перед ним встал вопрос: как с помощью инновационных решений сохранить пчелиную семью здоровой и продуктивной.
„Конечно, у меня сразу возникли радужные мечты о том, как робот будет ухаживать за пчелами, делать мою работу“, - смеется Артем. И серьезно добавляет, что когда-то эти мечты вполне могут стать реальностью. Просто все нужно делать постепенно, шаг за шагом.
„А пока я начал с простого - фотографировал рамки, копировал эти файлы через гугл-драйв и потом делал обзор пасеки. Позже начал разработку приложения, чтобы все визуально структурировать, потому что улей состоит из нескольких вертикальных корпусов, в каждом из которых от 8 до 10 рамок, и хочется увидеть обзор семьи и понять, она сильная или слабая. Когда делаешь инспекцию пчелиного дома, волей-неволей видишь ситуацию, но со временем пчелы начинают роиться, ты покупаешь новые ульи, расселяешь семьи… у меня было 7 ульев, за всеми надо было следить, я даже мед у них не забирал, потому что они удваивались каждый год, не хотелось их обкрадывать“, - описывает Курапов свои первые шаги в пчеловодстве.
Приложение, которое разработал Артем, помогает визуально организовывать пасеку.
„Затем я начал „прикручивать“ распознавание образов, нахождение самих пчел. Поначалу было тяжело, потому что именно этой областью я не занимался никогда, я программист довольно простой сфере, а обработка картинок требует больших знаний, но мне стало интересно, и погрузился в это. Все модели с открытым кодом, и мое приложение с открытым кодом. Приложение умеет находить на рамке расплод, количество меда, считать соты, и выдавать в пропорциях, сколько у меня меда, расплода и т.д. Оно способно распознавать маточники - ячейки сот особой формы, служащие для вывода пчелиной матки. Это помогает понять, когда произойдет роение и подготовиться.
По словам Курапова, без надлежащих технологических решений большинство пчеловодов по сей день полагаются на использование „средневековых“ тестов для определения заражения клещом, на промывку спиртом, который убивает сотни пчел.
„Мне хотелось избежать этих потерь. Существующие на рынке современные решения для мониторинга ульев неадекватны, поскольку они ориентированы на недорогие датчики температуры и звука, которые предоставляют недостаточно информации. Некоторые решения сосредоточены только на одной области — подсчете клещей или обнаружении матки, упуская общую картину“, - объясняет пчеловод.
Первые пользователи
Со своим продуктом Артем поступил именно так, как нужно поступать в случае стартапа. Не стал прятать его от мира и тихо „допиливать“ до идеала, а сразу, по его словам „выкатил в продакшн“.
„Сейчас есть сайт, на котором оно работает, да, пока медленно, потому что я не использую видеокарты. Его пока нет в маркетплейсах, это следующее направление развития. Но есть первые пользователи, само приложение платное с бесплатным тестовым периодом, но, скажу честно, заинтересованным в нем, я зачастую делаю подписку бесплатной“, - говорит разработчик, которому очень нужен фидбэк от пользователей.
„Софт - это первая фаза стартапа. Идея состоит в том, что любой пчеловод может начать организовывать пасеку, а дальше уже прикручивать автоматизацию и мониторинг. Я даю доступ к платформе, а дальше есть, где развернуться. Первый этап - сделать счетчик пчел на входе. И ты будешь понимать, сколько пчел у тебя теряется. Т.е. если на соседнем поле использовали пестициды, и у тебя пчелы начали массово умирать, ты это заметишь по счетчику. Кроме того, можно распознать, заражены ли пчелы клещами и в каком количестве“, - объясняет Курапов.
Он добавляет, что пользователей сейчас не так много, порядка 25 человек, и отзывы о проекте очень позитивные.
Один в поле не воин
Артем Курапов, который ищет возможности попасть в программу акселерации, чтобы двигаться со своим проектом дальше, в октябре прошел трехдневный интенсив преинкубации от Технополя TECH STARTUP BOOTCAMP при поддержке Startup Estonia.
Это были насыщенные он-лайн дни для тех, кто задумывается о создании стартапа на уровне идеи или же уже сделал первые шаги в этом направлении.
Интенсив был, прежде всего, полезен тем, у кого есть идея и желание запустить свой успешный стартап, но пока нет понимания, с чего начать, для тех, кто „пилит“ продукт и думает, что он кому-то нужен и для тех, кто уже нащупал свою нишу, но по какой-то причине забуксовал.
„Хотелось посмотреть на то, как происходит процесс преинкубации, увидеть людей, которые приходят с идеями, оценить самих менторов. Получить обратную связь по моему проекту, найти его слабые стороны. И, возможно, найти команду. Я сам понимаю, что один в поле не воин, и если бы я мог найти еще несколько человек, готовых развивать стартап, пока не получая от этого финансового выхлопа, то это было бы хорошо для проекта. В целом интенсив был полезен“, - оценил Артем.
Именно в команде сейчас вся загвоздка - по словам Курапова, ему нужны как программисты и специалисты, которые будут улучшать точность и добавлять новые модели, так и пчеловоды, способные продвигать продукт. В более поздней фазу понадобятся специалисты по робототехнике.
„Хочется дойти до возможности распознавать шершней, потому что шершни убивают пчел, автоматически сканировать сами рамки, а в идеале контролировать температуру и влажность улья. Потому что пчелы могут из-за высокой влажности замерзать. Все эти функционалы сильно продвинут проект и помогут пчеловоду.
„Проекту нужно больше функционала. Например, чтобы это работало на телефонах и пользователям было удобнее. Не нужно сбрасывать со счетов конкуренцию, которая на этом поле тоже есть, надо пытаться конкурентов превзойти. Есть место для развития. Если проект „взлетит“, то возможностей для развития - непаханое поле“, уверен Курапов.
Если у вас есть желание присоединиться к стартапу Артема, то связаться с ним можно по адресу pilot@gratheon.com.
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