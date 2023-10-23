Программист-пчеловод: „У меня появилась мечта о роботе, который будет обслуживать пасеку“. Как высокие технологии могут помочь… пчелам?

„А пока я начал с простого - фотографировал рамки, копировал эти файлы через гугл-драйв и потом делал обзор пасеки. Позже начал разработку приложения, чтобы все визуально структурировать, потому что улей состоит из нескольких вертикальных корпусов, в каждом из которых от 8 до 10 рамок, и хочется увидеть обзор семьи и понять, она сильная или слабая. Когда делаешь инспекцию пчелиного дома, волей-неволей видишь ситуацию, но со временем пчелы начинают роиться, ты покупаешь новые ульи, расселяешь семьи… у меня было 7 ульев, за всеми надо было следить, я даже мед у них не забирал, потому что они удваивались каждый год, не хотелось их обкрадывать“, - описывает Курапов свои первые шаги в пчеловодстве.

„Конечно, у меня сразу возникли радужные мечты о том, как робот будет ухаживать за пчелами, делать мою работу“, - смеется Артем. И серьезно добавляет, что когда-то эти мечты вполне могут стать реальностью. Просто все нужно делать постепенно, шаг за шагом.

„Факторами наивысшего риска являются заражение клещом варроа, нападение шершней, медведей, позднее роение, заражение восковой молью, вирусными и бактериальными инфекциями, применением пестицидов“, - перечисляет Артем проблемы, которые обрушиваются на начинающего пчеловода. Иными словами, перед ним встал вопрос: как с помощью инновационных решений сохранить пчелиную семью здоровой и продуктивной.

Учитывая, что основная профессия Артема - программист, он решил, что необходимо запустить стартап по мониторингу за состоянием, количеством пчел и условий их жизни в улье. Мониторинг, согласно его видению, необходим, чтобы помочь колониям пережить некоторые неблагоприятные факторы.

„Поскольку у меня были все условия - загородный дом, а также желание заняться пчеловодством, то я прошел определенный курс, купил себе несколько пчелиных семей, поселил их в ульи, и был готов наслаждаться процессом и результатом. Но, оказалось, что, как и в любом деле, особенно связанном с живыми существами, есть свои подводные камни. Проблемы и неудобства в этой области, болезни и гибель пчел заставили меня задуматься над тем, как высокие технологии могут в этой сфере помочь“, - рассказал Артем.

Артем запустил проект Gratheon , который, если все получится, вырастет в возможность автономного роботизированного улья, работающего на основе глубокого машинного обучения, с несколькими камерами и датчиками, обеспечивающего пчеловоду расширенный мониторинг наряду с дистанционным управлением, устраняющего необходимость ручных проверок и делающего пчеловодство более этичным.

Приложение, которое разработал Артем, помогает визуально организовывать пасеку.

„Затем я начал „прикручивать“ распознавание образов, нахождение самих пчел. Поначалу было тяжело, потому что именно этой областью я не занимался никогда, я программист довольно простой сфере, а обработка картинок требует больших знаний, но мне стало интересно, и погрузился в это. Все модели с открытым кодом, и мое приложение с открытым кодом. Приложение умеет находить на рамке расплод, количество меда, считать соты, и выдавать в пропорциях, сколько у меня меда, расплода и т.д. Оно способно распознавать маточники - ячейки сот особой формы, служащие для вывода пчелиной матки. Это помогает понять, когда произойдет роение и подготовиться.

По словам Курапова, без надлежащих технологических решений большинство пчеловодов по сей день полагаются на использование „средневековых“ тестов для определения заражения клещом, на промывку спиртом, который убивает сотни пчел.

„Мне хотелось избежать этих потерь. Существующие на рынке современные решения для мониторинга ульев неадекватны, поскольку они ориентированы на недорогие датчики температуры и звука, которые предоставляют недостаточно информации. Некоторые решения сосредоточены только на одной области — подсчете клещей или обнаружении матки, упуская общую картину“, - объясняет пчеловод.

Первые пользователи

Со своим продуктом Артем поступил именно так, как нужно поступать в случае стартапа. Не стал прятать его от мира и тихо „допиливать“ до идеала, а сразу, по его словам „выкатил в продакшн“.

„Сейчас есть сайт, на котором оно работает, да, пока медленно, потому что я не использую видеокарты. Его пока нет в маркетплейсах, это следующее направление развития. Но есть первые пользователи, само приложение платное с бесплатным тестовым периодом, но, скажу честно, заинтересованным в нем, я зачастую делаю подписку бесплатной“, - говорит разработчик, которому очень нужен фидбэк от пользователей.