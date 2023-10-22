Eesti Energia: события в секторе Газа влияют на стоимость электроэнергии

Представитель Eesti Energia Маттиас Кайв сказал, что их предложения действовали только один день, и клиент об этом знал, но ему потребовалось некоторое время на обдумывание.

„На следующий день мы с ним связались и сообщили, что стоимость энергии изменилась, но в качестве исключения мы можем предложить цену, обещанную днем ранее. Несмотря на это, клиент не захотел подписывать договор, а попросил продлить предложение до конца выходных, что, к сожалению, невозможно при волатильных рыночных ценах. Мы это тоже объяснили клиенту, но он так и не подписал договор, а к понедельнику цена уже выросла“, - пояснил Кайв.

По его словам, срок ценовых предложений потребителям зависит от периода: если цена на электроэнергию меняется быстро, то и срок предложения короче, а если она более стабильна, то даются более длительные сроки. Однако 24-часовые предложения стали реальностью вот уже около года.

„Год назад предложения также действовали по 24 часа, но тогда было менее вероятно, что цена так сильно изменится за несколько дней“, - сказал Кайв.

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