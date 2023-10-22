Осторожно! Эстонию накроет туман, синоптики вынесли предупреждение

Согласно предупреждению, в воскресенье, 22 октября, во второй половине дня из-за тумана погодные условия будут осложнены. Ночью и днем 23 октября туманность сохранится. Видимость во многих местах будет ограничена до менее чем 200 метров.

Первый уровень опасности означает, что при определенных условиях погода может быть опасной. Жителей страны просят учитывать этот факт и следить за прогнозом погоды.

В воскресенье днем облачно. Местами небольшой дождь, во многих местах туман. Ветер восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 2..6, на островах до 9°С.

В понедельник ночью облачность сохранится. Местами небольшой дождь, в том числе с мокрым снегом. Во многих местах туман. Ветер повернет с востока на север 2-8 м/с. Температура воздуха 1..7°С. Днем облачно, местами дожди, в том числе с мокрым снегом. Утром местами сохранится туман. Ветер северный и северо-западный 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 5..8°С.

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