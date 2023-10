Певкур в Риге: каждый сантиметр земли, отданный России, будет сложно вернуть

Участники форма в Риге - о российской пропаганде

Президент РФ Владимир Путин пытается убедить остальной мир, что российская агрессия направлена на „антиколониальную борьбу и конец доминирования западных стран“, указала председатель правления Балтийской инициативы в Европейских реформах (Head of the Board of the Baltic Initiative on European Reform) Мария Голубева. По ее словам, дезинформация отчасти работает на внешнем рынке, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.