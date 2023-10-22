Певкур в Риге: каждый сантиметр земли, отданный России, будет сложно вернуть

По оценке Певкура, европейские страны с момента распада СССР сократили военные расходы примерно на 6 трлн евро, и это надо восполнять. Наряду с совместными учениями НАТО в Эстонии занимаются подготовкой собственного населения к защите. Там развивают территориальную оборону, разрабатывают алгоритм действий городских служб на случай эвакуации, а со следующего года в школьной программе появятся уроки начальной военной подготовки, чтобы каждый понимал, где искать запас еды и топлива как минимум на 10 дней.

Для эффективной защиты нужно увеличивать затраты на воздушные силы и вооружение средней дальности, вторил коллеге министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он посетовал, что только 11 из 31 стран НАТО готовы значительно увеличить расходы на оборону. „Мы все должны быть готовы инвестировать не менее 2% на оборону. Напомню, что в 1980-е годы каждая страна НАТО тратила (на эти цели. - Ред.) не менее 4%“, - сказал он.

Жители европейских стран по-разному относятся к политике увеличения военных затрат, признал Спрудс: „Чем дальше от России, тем больше избирателей выступают за снижение расходов. В странах Балтии - наоборот, если ты не выступаешь за 2 процента на оборону, то есть риск, что тебя не переизберут“.

Участники форма в Риге - о российской пропаганде

Президент РФ Владимир Путин пытается убедить остальной мир, что российская агрессия направлена на „антиколониальную борьбу и конец доминирования западных стран“, указала председатель правления Балтийской инициативы в Европейских реформах (Head of the Board of the Baltic Initiative on European Reform) Мария Голубева. По ее словам, дезинформация отчасти работает на внешнем рынке, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.