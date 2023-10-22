Запуск мобильного приложения mRiik отложен на неопределенное время

„Первый этап разработки мобильного государственного приложения завершен, и техническое решение приложения соответствует целям, поставленным перед пилотным продуктом. Мы запускаем второй этап разработки, в ходе которого создадим юридическое пространство, необходимое для широкомасштабной работы мобильного приложения и дальнейшего развития его функциональности, дизайна и технических решений“, - рассказал ERR пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Пауль Пихлак.

На вопрос, сколько времени может занять запуск второй фазы и государственного приложения в целом, представитель МКМ пояснил, что это во многом зависит от парламента, поскольку для внедрения приложения необходимо изменить законы.

„В пилотной версии приложения отображались копии документов, удостоверяющих личность, которые, однако, на данный момент юридически не пригодны для удостоверения личности. Мы решили сделать приложение общедоступным, когда документы, отображаемые в приложении, можно будет использовать в качестве альтернатив законных физических документов“, - сказал Пихлак.

Однако для этого необходимо изменить Закон об удостоверяющих личность документах, чтобы отображаемые на мобильных телефонах документы приобрели правовую основу, а идентификация личности на основе отображаемых на мобильных телефонах данных была легитимной, пояснил он.

Советник отдела пограничной службы и миграционной политики Министерства внутренних дел Элен Краавик рассказала ERR, что министерство осведомлено о желании изменить закон и постоянно общается на эту тему с Департаментом государственных информационных систем (RIA) и Министерством экономики и коммуникаций. „Мы планируем отправить проект изменения Закона об удостоверяющих личность документах на согласование до конца этого года“, - заявила Краавик.

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