Полиция получила вызов в Ласнамяэ: в кустах размахивали похожими на оружие предметами(3)
В субботу, 21 октября, около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ, на улице Раадику, находятся два человека с оружием в руках.
Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения Райт Вилгатс сказал Delfi, что прибывшие на место полицейские обнаружили на поляне двух несовершеннолетних мальчиков, каждый из которых держал в руках оружие для страйкбола. По словам мальчиков, сначала они убедились, что никого из людей поблизости нет, и они просто хотели немного поиграть на местности. По сути, речь идет о безопасных предметах, которые выглядят как оружие.
Полицейские объяснили подросткам, что общественное городское пространство – не место для игр со страйкбольным оружием и что для этого нужно найти подходящее место и время. „Мальчики поняли, что напугали прохожих и что сторонние наблюдатели не могут на расстоянии определить, угрожает кому-то опасность или нет и насколько опасным является это оружие“, – пояснил Вилгатс.
После беседы детей доставили домой и передали родителям.
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