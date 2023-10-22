Полиция получила вызов в Ласнамяэ: в кустах размахивали похожими на оружие предметами

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения Райт Вилгатс сказал Delfi, что прибывшие на место полицейские обнаружили на поляне двух несовершеннолетних мальчиков, каждый из которых держал в руках оружие для страйкбола. По словам мальчиков, сначала они убедились, что никого из людей поблизости нет, и они просто хотели немного поиграть на местности. По сути, речь идет о безопасных предметах, которые выглядят как оружие.

Полицейские объяснили подросткам, что общественное городское пространство – не место для игр со страйкбольным оружием и что для этого нужно найти подходящее место и время. „Мальчики поняли, что напугали прохожих и что сторонние наблюдатели не могут на расстоянии определить, угрожает кому-то опасность или нет и насколько опасным является это оружие“, – пояснил Вилгатс.

После беседы детей доставили домой и передали родителям.

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