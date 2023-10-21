Еще успеете получить отражатель. В Кристийне вновь стартовала кампания „Будь заметен!“

Любой, у кого еще нет светоотражателя, может с 20 октября взять его на трех игровых площадках района Кристийне, находящихся по адресу Кирси 8а, Ваарика 15а и Тулика 64. Отражатели подвешиваются на забор детских площадок, откуда детям удобно их брать.

„Ошибочно думать, что на городских улицах не нужно носить отражатель – его необходимо носить, потому что в городах много общего интенсивного света, поэтому пешеход может остаться незамеченным на этом фоне. В темное осеннее и зимнее время года сделать себя заметным помогает отражатель. С помощью кампании мы хотим подчеркнуть необходимость ношения отражателя, чтобы сделать пешеходов видимыми для водителей автомобилей“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

„Мы обращаем внимание пешеходов – чтобы быть видимыми для водителей в условиях плохой видимости или в темное время суток, необходимо использовать светоотражатель или другой источник света как в городе, так и на шоссе“, – сказала руководитель группы участковых полицейских Мустамяэ-Кристийне Кристель Ульп. „Родители, пожалуйста, убедитесь, что одежда вашего ребенка оснащена надлежащим отражателем. Он должен быть закреплен таким образом, чтобы его можно было видеть с максимально возможного количества направлений“, – добавила Ульп.

Кампания продлится до 31 октября.

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