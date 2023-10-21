Из-за перехода на зимнее топливо дизель в ноябре подорожает

В начале октября дизельное топливо стоило 1,719 евро за литр, но к середине месяца цена упала до 1,629-1,649 евро вслед за снижением цен на мировом рынке. Зимнее дизельное топливо, как правило, обходится покупателям на пару центов дороже летнего.

По словам менеджера по маркетингу сети АЗС Neste Ристо Сюллюсте, зимнее дизельное топливо несколько дороже летнего, но тот дизель, который уже поступил на автозаправки, пока не приведет к повышению цен.

„Однако возможны изменения цен в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка и цен на нефть, хотя сегодня это трудно прогнозировать“, - сказал Сюллюсте.

По словам менеджера по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрека Сасси, на АЗС компании уже продается переходное топливо с морозостойкостью не ниже -15 градусов. По его словам, розничная цена на дизельное топливо пока не повышалась.

„Переход на арктическое дизельное топливо в ноябре, скорее всего, приведет и к увеличению розничной цены на него из-за более высокой закупочной цены“, - сказал Сасси.

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