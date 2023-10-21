Департамент: Пособия для людей с нетрудоспособностью увеличатся

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, в контексте налоговых изменений необходимо учитывать влияние различных повышений ставок на тех людей, которые больше всего страдают от изменений в экономике.

„В 2021 году 51,7% людей с ограниченными возможностями жили в относительной бедности по сравнению с 22,8% от общей численности населения . В 2022 году этот показатель составил целых 17,5%, тогда как показатель для всего населения составляет 7%“, - добавила Рийсало.

„Чтобы улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, мы поддерживаем сейчас и будем поддерживать постоянную связь с представительными организациями, с которыми мы до сих пор дорабатываем предлагаемые меры“, — сказала Рийсало.

Для поддержки общего благосостояния и адаптации людей с ограниченными возможностями Министерство социальных дел выделит различные пособия на основе потребностей общей стоимостью 5,9 миллиона евро.

В рамках одной из мер пособие для людей трудоспособного возраста с глубокой инвалидностью будет удвоено, а к пособию для детей с глубокой инвалидностью добавятся 30 евро, в результате чего вышеупомянутые пособия повысятся до 100 и 270 евро в месяц соответственно.

1,7 миллиона евро будут направлены на улучшение доступности вспомогательных средств и снижение доплаты за вспомогательные средства как для детей, так и для взрослых.

Кроме того, людям трудоспособного возраста разрешено обращаться за помощью без установления инвалидности или пониженной трудоспособности, чтобы в определенных ситуациях быстрее получить поддержку. Общая стоимость этой меры составляет около 300 000 евро в год.

В стратегии государственного бюджета также решено направлять 6,2 миллиона евро в год на оказание специальных услуг по уходу, 3 миллиона евро на дополнительное предоставление детских реабилитационных услуг и 5 миллионов евро на поддержку лечения детей с редкими заболеваниями.

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