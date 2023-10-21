Кровяная колбаса с хлебом? К начинающемуся зимнему сезону Nõo Lihatööstus выводит на рынок более 30 новинок

В связи с ростом цен в этом году люди предпочитают чаще есть дома и реже посещать рестораны. Поэтому разработка полезных для здоровья и удобных в приготовлении продуктов находится в центре внимания Nõo Lihatööstus второй год подряд. „Чтобы приготовить вкусный и полезный ужин, все, что вам нужно сделать – это поставить понравившееся блюдо в коробке в ​​духовку и затем наслаждаться им всей семьей“, - Марко Кокманн описал конечную цель разработки продуктов на предприятии.

По его словам, новые продукты созданы, исходя из того, что даже в непростые времена люди не должны отказываться от здоровой и качественной пищи: „Мы используем только высококачественное сырье и, заботясь о здоровье покупателей, добавляем в продукты меньше соли и консервантов“.

Для компании также важно, чтобы производимая мясная продукция имела именно такой вкус, как обещано в названии. „Если на упаковке написано „острый“, вы обязательно почувствуете пряный вкус“, - пообещал он.

К начинающемуся зимнему сезону Nõo Lihatööstus выводит на рынок более 30 новинок, которые поступят на прилавки магазинов в октябре и ноябре. По словам Кокманна, на европейском рынке нет другого такого уникального продукта, как новые кровяные колбаски Nõo с мухуским хлебом: „Это продукт с самым эстонским вкусом, который вообще можно себе представить и купить“.

Среди новинок Nõo Lihatööstus также можно найти, например, кровяные колбаски с черносливом, шницель для запекания Wabariigi, холодец из куриного кебаба или свиного языка, жаркое из свинины с брусникой, горчицей и кислой капустой, черничные мясные ребрышки для запекания, кармашки из мяса с бедер бройлера с васаби в апельсиновом соусе, кусочки свиной вырезки с жареным луком, бекон для запекания с помидорами и чили, мясные рулетики с жареной капустой и брусникой, бройлер с кефиром и зеленью, крылышки бройлера в остром соусе терияки и куриные ножки с плавленым сыром.