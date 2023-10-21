Глава еврейской общины: евреи из России, Беларуси и Украины ехали в Эстонию, потому что здесь не было антисемитизма

“Сюда приезжали студенты. Здесь они могли учиться, кто в политехническом институте, который был для них очень важен, в Тартуском Университете, но также и в консерватории, и художественном институте. Очень много ребят приехало, потому что там был антисемитизм ужасный, а здесь они могли поступить“, - рассказала Якобсон.

По ее словам, антисемитские проявления носят в современной Эстонии несистемный характер, поэтому евреи чувствуют себя здесь в безопасности.“Если вы откроете что-нибудь самое простое - обсуждение [на новостном портале] тех последних событий, которые происходили - я не думаю, что если бы вы были еврейским человеком, вам бы эти обсуждения понравились. Они носят явный антисемитский характер. Но я с 1977 года член Эстонской адвокатуры, я всю жизнь проработала в эстонском коллективе, и никто никогда нигде... И вообще у меня нет никаких ощущений по этому поводу“,- отметила Якобсон.

По оценке председателя Еврейской общины Эстонии, нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано ненавистью к евреям и их национальному государству.

“На Израиль напали именно в те дни, когда был Шаббат, то есть встреча Субботы, что для еврейского народа является священным днем. В этот день мы начинаем заново читать Тору. Это радостная Тора, мы все радовались. Ив этот момент на нас нападают, нападают на Израиль. На государство, которое для каждого еврейского человека является святым. Я выросла в еврейской семье, и хотя в советское время у нас не было такой синагоги как сейчас, у нас не было Еврейской школы, да и общины не было, но я, как еврейский ребенок, росла в обстановке, где мы встречали и[еврейский] Новый год, и Судный день. Поэтому нападение на Израиль такое страшное, такое жуткое. Когда мы говорим о жертвах, о том, как это произошло, что убивали детей, стариков, женщин - это всегда сравнивается с Холокостом. Это было начало для уничтожения целого народа и целого государства“, - подчеркнула Якобсон.