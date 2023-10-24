Грызуны по соседству. В городах плодятся крысы: как с ними бороться?(11)
Проблема нашествия крыс в Таллинне не нова. Точного учета грызунов, проживающих в городе, никто не ведет, да и вряд ли это возможно. Но то, что крысы создают дискомфорт для жителей столицы, – неумолимый факт. Да и в других городах такая проблема тоже есть. Прошлым летом крысы терроризировали жителей Нарвы. Теперь они заполонили некоторые районы столицы. „МК-Эстония“ узнала, как города борются с грызунами и что делать жителям.
Крысы – особи довольно неприятные и более того – опасные. Ведь они могут напасть на человека без особой причины, не говоря уже о болезнях, которые они переносят. При этом крысы быстро адаптируются к разным условиям, и им вполне привычно жить рядом с людьми. Они довольно смело могут приблизиться к человеку. Но все-таки крысы – часть городской природы, истребить их полностью невозможно, да и не нужно. Следует держать их популяцию на таком уровне, на котором это не будет опасно для людей и их имущества.
„Много раз видела крыс среди бела дня в спальном районе Таллинна. Я стояла около подъезда, а крыса просто перебегала дорогу поодаль от меня. А однажды она даже ко мне подбежала, т. к. я стояла почти неподвижно, и вокруг было безлюдно. Крысы ведь слепы и плохо видят, что вокруг них происходит. Но стоило мне шелохнуться, она рванула назад. А ведь могла и наоборот – попытаться спрятаться от меня на мне же. Бог миловал, но встреча была неприятная однозначно“, – вспоминает Эвелина.
„Я недавно наблюдала картину: два дня подряд молодой крыс занимался своими делами – таскал что-то к себе в норку. Причём это происходило во дворе, почти у меня под окнами“, – говорит Натали.
„И у нас в районе появились крысы, крупные такие. Я уже боюсь, как бы они мою собаку в кусты не утащили. И вообще часто стала в городе крыс видеть. Я, конечно, не то чтобы за бездомных кошек. Но то, что их отловили, повлекло за собой изменение в биосистеме. Ловить крыс некому. Скоро придётся приюты для крыс организовывать“, – подмечает Елена.
Уничтожают по сигналу
Городские власти отмечают, что они – в курсе проблемы. В Таллинне на принадлежащих городу территориях районные управы проводят дератизацию после получения информации от горожан. О крысах можно сообщить по городскому инфотелефону 14410 или в управу конкретного района.
„В случае распространения крыс на своей территории владельцы недвижимости должны заказать услугу дератизации в соответствующих компаниях. Чтобы борьба с крысами была эффективной, дератизацию необходимо проводить на нескольких участках одновременно. Нам известно, что многие квартирные товарищества объединяются и борются с крысами сообща и одновременно“, – говорит заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
Он добавляет, что предсказать, в каком месте разовьется крупная колония грызунов, трудно. В зимние месяцы они обычно живут в зданиях и ищут пищу возле мусорных контейнеров.
При обнаружении колоний крыс в городских парках и зеленых зонах также следует сообщить об этом в районную управу.
„Когда в хорошую погоду в городских парках много людей, то популяция крыс, как правило, увеличивается. Причина в том, что люди разбрасывают мусор и остатки пищи. С другой стороны, крупные дорожно-строительные и землекопные работы также являются причиной перемещения грызунов. Вибрация и шум заставляют их метаться по городу в поисках нового безопасного места обитания“, – добавляет Тармо Сульг.
Глава управы Ласнамяэ отмечает, что в районе уже второй год подряд проводят дератизацию. В этом году она проходила весной. А в сентябре управа попросила жителей сообщать о тех местах, где были замечены грызуны.
„На призыв отреагировало очень много людей, что немного замедлило процесс, так как мы должны каждое место проверить и выяснить, действительно ли оно является проблемным и правда ли, что там живут большие популяции крыс? Или же просто ранее там был замечен одиночный грызун. В самых проблемных местах провели обслуживание еще в прошлом году. Если ранее у нас были большие зеленые зоны, где можно было тихонько постоять минут пять и увидеть грызунов, то сегодня мы уже решаем более локальные проблемы меньшего масштаба. Изначально в списке было 12 мест, а после сбора информации дератизация 2 октября началась уже в 46 местах“, – говорит старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина добавила, что хотя для общественных мест выбран максимально безопасный метод дератизации, во избежание неприятных ситуаций жители Ласнамяэ какое-то время должны быть внимательнее, особенно – на прогулках со своими питомцами.
На территориях, где планируется дератизация, будут установлены ловушки и прочие средства для борьбы с грызунами. Они будут отмечены непромокаемыми инфолистами, чтобы уберечь детей и животных от соприкосновения с ядовитым веществом.
КТ в ответе за дома
„Владельцы домов должны закрывать отверстия в стенах, фундаменте, каналах инженерных сетей и т. п. , чтобы предотвратить проникновение крыс в дом. Если грызуны завелись в жилище, то необходимо провести дератизацию. Рекомендуем обращаться к профессиональным компаниям, которые несут ответственность за результат. Помимо размещения яда, представители компании будут следить за ситуацией и при необходимости проведут повторную дератизацию. Самостоятельное использование продаваемого в магазинах яда во многих случаях не является эффективным решением проблемы“, – говорит Сульг.
Член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди говорит, что юристам союза время от времени поступают вопросы на тему борьбы с вредителями в домах.
„Каждый собственник квартиры несет ответственность за содержание как своей квартиры, так и находящихся в его пользовании других частей здания. Это означает, что квартиры, подъезды и подвалы должны быть в порядке и чистоте. Если же проблема с вредителем четко вытекает из одной квартиры, то ее собственник несет ответственность за уничтожение вредителей. Если же вредители распространились по всему многоквартирному дому, то правление КТ или управляющий должны организовать наблюдение за ситуацией во всем здании и отвечать за уничтожение вредителей. Для правильного проведения контроля рекомендую воспользоваться помощью профессионалов, так как таким образом можно быть уверенным в том, что вредители будут эффективно истреблены“, – говорит Урмас Марди.
Новые поселенцы
В Нарве вопрос о чрезмерном размножении крыс особенно обострился минувшим летом. Тогда глава Нарвского центра семейных врачей, расположенного по адресу ул. Линда, 1, обратилась к мэру города с просьбой помочь в срочном порядке решить проблему полчищ крыс, атакующих район из заброшенного соседнего здания. По мнению председателя КТ Linda, 1, крысы бегут из пустующего здания по адресу ул. Космонауди, 6.
„Я думаю, им там прекрасно живется, потому что мы видим, как они вдоль ограждения туда уходят, оттуда приходят. Там их никто не беспокоит, никакие службы. Я думаю, там большие подвалы, еще какие-то подземные сооружения, где им очень вольготно“, – рассказывала тогда в интервью „Актуальной камере“ руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова.
При этом отмечалось, что и товарищество, и медицинский центр заказывали услугу дератизации, но крысы адаптируются к отраве. А руководитель фирмы, которой принадлежит заброшенное здание, заявлял, что не верит, что проблема кроется именно в его недвижимости.
Об этой ситуации высказалась даже Катри Райк, которая на тот момент еще была мэром города. В социальных сетях Райк отметила, что если все другие варианты будут исчерпаны, городу придется обращаться в суд против владельцев пустующих зданий.
„МК-Эстония“ решила узнать, как же обстоят дела сейчас?
„В Нарвскую городскую управу действительно поступали жалобы от жителей города о том, что в районе улиц Линда, Керезе и Космонауди в центре Нарвы значительно увеличилась численность грызунов, в основном – крыс. Жалобы стали поступать с весны 2023 года. Часто грызуны ищут возможность найти пропитание в мусорных контейнерах. Владелец имущества несет ответственность за предотвращение вредного воздействия грызунов и их уничтожение, в случае необходимости он обязан организовать дератизацию. Департамент городского хозяйства направил письма собственником недвижимости с просьбой провести дератизационные работы, который на сегодняшний день уже заказаны несколькими КТ в этом районе. КТ должны содержать в порядке все места, где могут находиться пищевые отходы, включая контейнеры для бытовых отходов и прилегающую к ним территорию“, – комментирует ситуацию руководитель по коммуникациям Нарвской городской управы Александра Грюнвальд.
Крысу не обмануть
Екатерина Песоцки, специалист Эстонского музея природы
В Эстонии проживает два вида крыс. Черная крыса попала на территорию Эстонии предположительно в XIII веке. И значительно позже, во второй половине XVIII века, в нашу страну попали серые крысы.
Как раньше, так и сейчас крысам нравится жить рядом с человеком, их привлекает возможность сытно поесть, а также уют отапливаемых помещений. Да и хищников, которые могли бы напасть на крыс, в городе значительно меньше, чем в сельской местности.
В городской среде бороться с крысами могли бы помочь кошки, сохранившие инстинкты поиска и поимки грызунов. Так же успешно с крысами справляются и многие собаки, в частности – терьеры. Есть и специализирующиеся на поимке крыс тентерфилд-терьеры. C молодыми крысами могут справиться и крупные птицы, обитающие в городе.
В последнее время в Таллинне замечаю серую неясыть в районе рынка Балтийского вокзала. Молодая и неопытная крыса вполне может стать добычей неясыти.
Что же касается отпугивания крыс, то известно, что у крыс довольно хорошее обоняние.
Если они чувствуют запах кошки или собаки, то первое время это может крыс отпугивать. Но крысы умны, и если опасности в действительности нет, а есть только запах-отпугиватель, то он не будет работать долго. Так что именно наличие собаки или кошки, готовых активно охотиться, точно будет способствовать тому, чтобы в вашем доме не появились крысы.
Радует и то, что на сегодняшний день в Эстонии не так много заболеваний, которые распространяют крысы. Но стоит учитывать, что крысы и мыши могут переносить хантавирусы, и в Эстонии, увы, встречаются и на сегодняшний день случаи заражения ими.
Заболевание начинается с внезапного жара, головной боли, боли в мышцах, иногда боли в животе, после чего может начаться кашель и одышка либо проблемы с почками. Диагноз и наличие вируса может подтвердить анализ крови.
Причем вирус не всегда передается через прямой контакт, чаще – через плохо вымытые овощи, которые могли быть инфицированы грызунами. Также встречаются единичные случаи туляремии, которые тоже могут переносить грызуны.
Туляремия (от названия округа Туларе (англ. Tulare County) в Калифорнии + др. – греч. αἷμα – кровь) – зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость. Симптомы туляремии: температура тела повышается до 38–40 °C, артериальное давление снижается, наблюдается относительная брадикардия, человек жалуется на нарастающую слабость, головную боль, ломоту в теле, тошноту, отсутствие аппетита и нарушение сна. Появляются выраженные мышечные боли и сильная потливость.
Факты о крысах
• В Эстонии в редких случаях длина тела серой крысы достигает 27 см. Но чаще крысы, обитающие в нашей стране, имеют длину тела от 18 до 25 см – это типичный размер для серых крыс. Черные крысы чуть меньше, но имеют более длинный и гибкий хвост.
• В среднем продолжительность жизни крысы всего два года. Если же крысе повезло, и она в жизни повстречала мало опасностей, пища у нее была хорошая и в достатке, отсутствовали хронические заболевания и в целом была хорошая генетическая предрасположенность, то такая крыса может прожить и дольше.
• Декоративные крысы могут жить и по три-четыре года. В виде исключения порой встречаются и крысы-долгожители.
• Самка крысы способна приносить потомство в среднем 4–5 раз в год, до 14 крысят в одном помете.
• Серую крысу прежде всего интересует белковая пища: орехи, семена, рыба. А черная крыса с удовольствие будет лакомиться мякотью фруктов.
Правила, которые нужно соблюдать
Столичные чиновники подчеркивают, для того, чтобы ограничить распространение крыс, каждый житель города должен следовать правилам:
• не мусорить и не бросать на улице пищевые отходы;
• не кормить птиц в открытом пространстве;
• содержать в чистоте территорию вокруг мусорных баков и держать их закрытыми;
• следить, чтобы были закрыты нижние крышки мусорных баков, в противном случае крысы будут забираться в них.
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