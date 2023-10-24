Грызуны по соседству. В городах плодятся крысы: как с ними бороться?

Крысы – особи довольно неприятные и более того – опасные. Ведь они могут напасть на человека без особой причины, не говоря уже о болезнях, которые они переносят. При этом крысы быстро адаптируются к разным условиям, и им вполне привычно жить рядом с людьми. Они довольно смело могут приблизиться к человеку. Но все-таки крысы – часть городской природы, истребить их полностью невозможно, да и не нужно. Следует держать их популяцию на таком уровне, на котором это не будет опасно для людей и их имущества.

„Много раз видела крыс среди бела дня в спальном районе Таллинна. Я стояла около подъезда, а крыса просто перебегала дорогу поодаль от меня. А однажды она даже ко мне подбежала, т. к. я стояла почти неподвижно, и вокруг было безлюдно. Крысы ведь слепы и плохо видят, что вокруг них происходит. Но стоило мне шелохнуться, она рванула назад. А ведь могла и наоборот – попытаться спрятаться от меня на мне же. Бог миловал, но встреча была неприятная однозначно“, – вспоминает Эвелина.

„Я недавно наблюдала картину: два дня подряд молодой крыс занимался своими делами – таскал что-то к себе в норку. Причём это происходило во дворе, почти у меня под окнами“, – говорит Натали.

„И у нас в районе появились крысы, крупные такие. Я уже боюсь, как бы они мою собаку в кусты не утащили. И вообще часто стала в городе крыс видеть. Я, конечно, не то чтобы за бездомных кошек. Но то, что их отловили, повлекло за собой изменение в биосистеме. Ловить крыс некому. Скоро придётся приюты для крыс организовывать“, – подмечает Елена.

Уничтожают по сигналу

Городские власти отмечают, что они – в курсе проблемы. В Таллинне на принадлежащих городу территориях районные управы проводят дератизацию после получения информации от горожан. О крысах можно сообщить по городскому инфотелефону 14410 или в управу конкретного района.