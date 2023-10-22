Дети за бортом. После 9-го класса подростки не могут никуда поступить: в чем проблема?

Татьяна отмечает, что ее дочь Ангелина (имя изменено), конечно, не отличница, но и далеко не самая отстающая в классе.

„Средний балл у нее был 3,6, – говорит мама девочки. – Экзамены она сдала на 60–70 баллов. И мы были уверены, что она сможет поступить в профтехучилище, чтобы получить среднее образование и специальность. Однако все оказалось намного сложнее“.

Никуда не попасть

Сначала Ангелина подала документы в училище на Маяка, чтобы выучиться на повара.

„Она сходила на собеседование, сдала тесты, – вспоминает Татьяна. – И оказалась в середине списка. Выяснилось, что на повара в этом году решили поступать 200 человек, а мест – только 60. Дочка была 70-й в списке“.

Тогда она решила поступать в училище в Мустамяэ, где можно выучиться на швею, портного или стилиста.

„Но и там был очень большой конкурс: из 150 желающих могли взять только 50, – рассказывает Татьяна. – Затем она решила подавать документы, чтобы выучиться на медсестру – та же история. На логиста – тоже много желающих. Отчаявшись, моя девочка решила поступить хотя бы в Mehaanikakool, чтобы получить хоть какое-то среднее образование! Но оказалось, что и там нет мест…“

Татьяна была в ужасе: 15-летнему ребенку никуда не попасть! Как же в таком случае получить хотя бы среднее образование?

„Раньше было как: пришел на собеседование, сказал свои имя и фамилию – тебя взяли, – отмечает женщина, у которой старший ребенок тоже несколько лет назад поступал в профтехучилище. – Теперь же собеседования, тесты, где-то даже экзамены – и не факт, что еще возьмут!“

В итоге ее девочка по совету одной из дам в приемной комиссии подала заявление на курсы при одном из училищ, где преподают совсем не женские специальности.

„Ну а что делать? – рассуждает Татьяна. – Надо хоть где-то учиться, чтобы этот год не потерять. На этих курсах, конечно, среднее образование не получить, только специальность. Но хоть что-то. Чтобы год не пропал зря. В следующем году будем пытаться поступить снова“.