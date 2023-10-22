Дети за бортом. После 9-го класса подростки не могут никуда поступить: в чем проблема?(27)
„Моя дочь в этом году окончила 9-й класс, – рассказывает Татьяна (имя изменено). – Нам сразу сказали, что в 10-й ее не возьмут: в школе из трех классов будут делать один, и туда пройдут только самые лучшие ученики. Она решила: будет тогда получать среднее специальное образование. Но оказалось, что в этом году просто никуда не попасть. И многие дети остались за бортом…“ В чем же причина и что делать – разбиралась „МК-Эстония“.
Татьяна отмечает, что ее дочь Ангелина (имя изменено), конечно, не отличница, но и далеко не самая отстающая в классе.
„Средний балл у нее был 3,6, – говорит мама девочки. – Экзамены она сдала на 60–70 баллов. И мы были уверены, что она сможет поступить в профтехучилище, чтобы получить среднее образование и специальность. Однако все оказалось намного сложнее“.
Никуда не попасть
Сначала Ангелина подала документы в училище на Маяка, чтобы выучиться на повара.
„Она сходила на собеседование, сдала тесты, – вспоминает Татьяна. – И оказалась в середине списка. Выяснилось, что на повара в этом году решили поступать 200 человек, а мест – только 60. Дочка была 70-й в списке“.
Тогда она решила поступать в училище в Мустамяэ, где можно выучиться на швею, портного или стилиста.
„Но и там был очень большой конкурс: из 150 желающих могли взять только 50, – рассказывает Татьяна. – Затем она решила подавать документы, чтобы выучиться на медсестру – та же история. На логиста – тоже много желающих. Отчаявшись, моя девочка решила поступить хотя бы в Mehaanikakool, чтобы получить хоть какое-то среднее образование! Но оказалось, что и там нет мест…“
Татьяна была в ужасе: 15-летнему ребенку никуда не попасть! Как же в таком случае получить хотя бы среднее образование?
„Раньше было как: пришел на собеседование, сказал свои имя и фамилию – тебя взяли, – отмечает женщина, у которой старший ребенок тоже несколько лет назад поступал в профтехучилище. – Теперь же собеседования, тесты, где-то даже экзамены – и не факт, что еще возьмут!“
В итоге ее девочка по совету одной из дам в приемной комиссии подала заявление на курсы при одном из училищ, где преподают совсем не женские специальности.
„Ну а что делать? – рассуждает Татьяна. – Надо хоть где-то учиться, чтобы этот год не потерять. На этих курсах, конечно, среднее образование не получить, только специальность. Но хоть что-то. Чтобы год не пропал зря. В следующем году будем пытаться поступить снова“.
Она добавляет, что и в соцсетях многие мамы в этом году жаловались, что просто невозможно никуда попасть.
„Пять одноклассниц моей дочери, окончившие ту же ласнамяэскую школу, тоже никуда не поступили, – возмущается она. – И женщины, проводившие собеседования в одном из училищ, сказали мне, что в этом году из-за приезжих очень много поступающих, в итоге для многих детей мест просто нет!“
Она считает, что, раз возникла такая ситуация, государство должно бы принять какие-то меры, выделить финансирование, чтобы решить проблему.
С ней согласна и Ирина, ребенок которой тоже никуда в этом году не поступил.
„У нас средний балл – 3,9, но на желаемую специальность было просто не пробиться, – делится она. – И вообще никуда не попасть. Даже в школу для взрослых. Но это же не дело! Нам из каждого утюга кричат, что не хватает специалистов, а когда ребенок хочет учиться, получить среднее образование, чтобы потом поступать на специальности, представителей которых не хватает, – мест нет!“
Она добавляет: самое страшное, что страдают дети. Ведь 15-летнему ни на работу не устроиться, ни, как выясняется, на учебу не попасть.
„Государство хочет получить еще одно потерянное поколение?“ – задается вопросом она.
„Обратитесь к нам“
Представитель Министерства образования и науки Ийрис Салури отмечает, что в профтехучилищах действительно есть специальности, на которые очень большой конкурс. Порой даже больше, чем в вузах.
„В то же время в вечерней школе или гимназии для взрослых должны еще быть места. Однако многое зависит от конкретной школы, – добавляет она. – Может быть так, что в одной школе мест уже нет, и тогда нужно попробовать подать заявление куда-то еще“.
Также, добавляет она, во многих профтехучилищах есть программа по выбору специальности, которая дает возможность познакомиться с разными профессиями.
„Этот вариант подходит, если ребенок не знает, что именно он хочет изучать и какую специальность выбрать, – отмечает специалист. – Цель подобного обучения – дать молодежи возможность выбрать подходящую профессию, понять, будет ли у них в этой сфере получаться работать и стоит ли в дальнейшем поступать в техникум, чтобы получать эту специальность, подготовить их к выходу на рынок труда“.
По поводу нехватки мест и дополнительного финансирования специалист разъясняет: государство оплачивает места, которые в той или иной школе заполнены.
„Чем больше в школе учеников, тем больше денег она получит, – добавляет Ийрис Салури. – То, что не все дети смогут сразу поступить на первую специальность, которую они выбрали, неизбежно. В первую очередь нужно попытаться стационарно получить общее среднее или же среднее специальное образование. И только потом – идти на курсы по программе выбора специальности“.
Она добавляет, что, по данным системы SAIS, в сентябре еще шел набор в некоторые профтехучилища. Однако там в основном предлагали все же не среднее специальное образование, а курсы.
„При этом, согласно Закону о профтехучилищах, язык, на котором получают среднее специальное образование, в первую очередь – эстонский, – подчеркивает Ийрис Салури. – Это касается и тех случаев, когда образование дается частично на эстонском (это значит, что 60% обучения должно проходить на государственном языке). Так что SAIS действительно не дает возможности получать среднее специальное образование 100% на русском языке“.
Однако, добавляет она, есть курсы, в рамках которых среднее образование не дают, но они – полностью на русском языке и проходят в Таллинне и Ида-Вирумаа.
„Но это, в основном, не для молодежи. Желательно, чтобы подростки все же получали среднее образование“, – подчеркивает Ийрис Салури.
По ее словам, если ребенок хочет продолжать обучение в гимназии, то в Таллинне есть и государственные гимназии, и муниципальные. Их список можно посмотреть на сайте: https://info.haridus.ee/asutused/kool
„Если ребенок и его родители не могут сами выбрать школу, то нужно обратиться в Таллиннский департамент образования или в Министерство образования и науки“, – советует Ийрис Салури.
Она добавляет: „Передайте, пожалуйста, маме ребенка, который никуда в этом году не поступил, чтобы она обратилась к нашему специалисту по среднему специальному образованию или ко мне, чтобы мы могли помочь ребенку решить проблему. Каждый случай индивидуален, единого совета, подходящего для всех, тут нет“.
Печальная статистика
Согласно статистике Министерства образования и науки, после 9-го класса порядка 550–650 учеников в год дальше никуда не поступают.
Из тех, кто все-таки решает продолжить образование, порядка 350–450 учащихся в год бросают учебу на первом же курсе.
Среди тех, кто начинает получать общее среднее образование, в течение первого года отсеивается около 100 человек, и это происходит каждый год.
Специалисты отмечают, что очень мала вероятность того, что подростки, никуда не поступившие после 9-го класса, когда-нибудь еще вернутся в систему образования и продолжат обучение.
Это же касается и тех, кто бросил учебу на первом курсе.
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