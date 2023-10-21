Съезд Партии реформ состоится менее, чем через месяц. У Каи Каллас конкурентов нет

Андла сказал, что, кроме Каи Каллас никто публично не выражал желания баллотироваться на пост председателя партии.

В сентябре после очередного заседания правления Партии реформ действующий лидер партии и премьер-министр Кая Каллас сообщила ERR, что планирует снова баллотироваться на пост лидера партии.

Каллас добавила, что совет поддерживает ее на посту премьер-министра. „Мы обсудили ситуацию, я смогла ответить на вопросы“, — сказала Каллас. В основном члены правлении якобы раскритиковали то, что премьер-министру не удалось наладить коммуникацию во время скандала.

„Я не актриса, и эта тема затрагивает лично меня, поэтому я часто эмоциональна и, возможно, выражаю свои взгляды таким образом, что это вызывает разные противоречивые чувства, но мы постараемся вести коммуникацию лучше“, - заявила Каллас.

Член правления Партии реформ Ханно Певкур в сентябре прокомментировал Delfi, что в правлении есть понимание, что внутрипартийные вопросы будут обсуждаться внутри партии, поэтому он не хотел бы вдаваться в подробности выдвинутых против Каллас обвинений, которые были сделаны на собрании .

Певкур рассказал, что на заседании правления не обсуждалось, может ли Каллас снова баллотироваться на пост председателя партии, но это не стало для него неожиданностью. Певкур также не смог сказать, хочет ли кто-то еще подать заявку. „По крайней мере, никто со мной это не обсуждал“, — сказал он.

Певкур добавил, что не задумывался о том, сможет ли сам баллотироваться на пост председателя партии, но думает о том, чтобы снова баллотироваться в правление.

Член правления Марко Михкельсон также заявил, что не будет говорить об обсуждении внутренних вопросов на заседании, поскольку оно было закрытым. По его словам, на встрече не обсуждалось желание Каллас баллотироваться на пост председателя партии, и он не знает, кто еще хотел бы баллотироваться. Михкельсон заявил, что свою кандидатуру выдвигать не будет, поскольку полностью отдается работе в комиссии Рийгикогу по иностранным делам.