А ВАШ ДОМ БЕЗОПАСЕН? | Каждый год электроприборы вызывают сотни пожаров

Одиннадцатого сентября датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал тревоги из одной таллиннской квартиры. Находившаяся там женщина заметила в комнате дым и выбежала на балкон. Оказалось, что в ванной загорелось полотенце, сушившееся на трубе с горячей водой, и дым распространился по всей квартире. Спасатели осмотрели и проветрили помещения, первая помощь женщине, к счастью, не потребовалась.

„Угроза пожара может возникнуть там, где ее никто не ждет, – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. – Благодаря умному датчику, который передал сигнал тревоги нашему центру управления, человек не пострадал“.

Холода повлекли за собой новую опасность

Зима с каждым днем все ближе, и для обогрева используются электрические радиаторы, тепловентиляторы и т. п. Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет подчеркнула, что перед использованием подобных приборов следует обязательно проверить электросистему здания. Не менее важно и прочитать инструкцию по эксплуатации и убедиться, что прибор не перегрузит удлинитель и электропроводку дома.

Таавет обращает внимание, что ни в коем случае нельзя использовать электроприборы, которые отслужили свое или имеют явные дефекты.

Главное – проверить электросистему. Из статистики Спасательного департамента следует, что причиной большинства пожаров в зданиях стала электросистема или ее отказ.

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