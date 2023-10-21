А ВАШ ДОМ БЕЗОПАСЕН? | Каждый год электроприборы вызывают сотни пожаров(2)
Для того чтобы вспыхнул пожар, достаточно перегруженного удлинителя или оставленной на плите прихватки. Происшествие, которое имело место в столице в прошлом месяце, лишь подтверждает тот факт, что несчастный случай может произойти даже из-за совершенно безобидной с виду привычки.
Одиннадцатого сентября датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал тревоги из одной таллиннской квартиры. Находившаяся там женщина заметила в комнате дым и выбежала на балкон. Оказалось, что в ванной загорелось полотенце, сушившееся на трубе с горячей водой, и дым распространился по всей квартире. Спасатели осмотрели и проветрили помещения, первая помощь женщине, к счастью, не потребовалась.
„Угроза пожара может возникнуть там, где ее никто не ждет, – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. – Благодаря умному датчику, который передал сигнал тревоги нашему центру управления, человек не пострадал“.
Холода повлекли за собой новую опасность
Зима с каждым днем все ближе, и для обогрева используются электрические радиаторы, тепловентиляторы и т. п. Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет подчеркнула, что перед использованием подобных приборов следует обязательно проверить электросистему здания. Не менее важно и прочитать инструкцию по эксплуатации и убедиться, что прибор не перегрузит удлинитель и электропроводку дома.
Таавет обращает внимание, что ни в коем случае нельзя использовать электроприборы, которые отслужили свое или имеют явные дефекты.
Главное – проверить электросистему. Из статистики Спасательного департамента следует, что причиной большинства пожаров в зданиях стала электросистема или ее отказ.
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