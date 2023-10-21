Будет ли на шоссе Эстонии измеряться средняя скорость?

Со второй половины сентября по начало октября департамент проводил пилотный проект измерения средней скорости на четырех шоссе.

Речь идет о методическом проекте. Регистрационный знак автомобиля не использовался для идентификации транспортного средства или его собственника. В ходе проекта также не производились запросы в регистры, базы данных и информационные системы, а сделанные записи ни в какие другие базы данных не передавались.

Тестирование проходило на отрезках шоссе Таллинн – Нарва, Таллинн – Тарту, Таллинн – Пярну и Ээсмяэ – Хаапсалу. Целью замеров было выяснить, является ли превышение средней скорости в Эстонии проблемой.

Результаты пилотного проекта станут известны во второй половине ноября.

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