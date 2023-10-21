Будет ли на шоссе Эстонии измеряться средняя скорость?(1)
Камеры, задействованные в пилотном проекте измерения средней скорости, снова запрограммированы на обычный режим, сообщил ERR со ссылкой на Департамент транспорта.
Со второй половины сентября по начало октября департамент проводил пилотный проект измерения средней скорости на четырех шоссе.
Речь идет о методическом проекте. Регистрационный знак автомобиля не использовался для идентификации транспортного средства или его собственника. В ходе проекта также не производились запросы в регистры, базы данных и информационные системы, а сделанные записи ни в какие другие базы данных не передавались.
Тестирование проходило на отрезках шоссе Таллинн – Нарва, Таллинн – Тарту, Таллинн – Пярну и Ээсмяэ – Хаапсалу. Целью замеров было выяснить, является ли превышение средней скорости в Эстонии проблемой.
Результаты пилотного проекта станут известны во второй половине ноября.
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